Os patinadores renomados que estavam no avião da American Airlines que se chocou com helicóptero nos EUA

Patinadores americanos estavam entre os passageiros a bordo de um avião que atingiu um helicóptero sobre Washington DC na noite de quarta-feira, 29.

"Vários" atletas, técnicos e membros da família envolvidos com a patinação artística dos EUA estavam no voo, disse o órgão regulador do esporte nos EUA em um comunicado.

Cidadãos russos também estavam a bordo, confirmou o Kremlin, depois que a mídia local informou que os treinadores de patinação no gelo e ex-campeões mundiais Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam no avião.

Ao menos 30 corpos já foram retirados das águas geladas do rio Potomac, onde as aeronaves caíram. O chefe dos bombeiros de Washington, John Donnelly disse acreditar que não houve sobreviventes.

Getty Images Equipes de resgate trabalham após choque entre helicóptero e avião na região de Washington

O avião transportava 64 passageiros e tripulantes quando colidiu em pleno ar com um helicóptero do Exército dos EUA, pouco depois das 21h de quarta-feira (23h, no horário de Brasília), e depois caiu na água.

Até 15 pessoas no voo podem estar envolvidas com a patinação artística, disse uma fonte não identificada à agência de notícias Reuters.

A declaração da US Figure Skating, a associação americana do esporte, confirmou que "vários membros de nossa comunidade de patinação estavam, infelizmente, a bordo do voo 5342 da American Airlines".

O grupo estava voltando para casa de um acampamento de desenvolvimento em Wichita, Kansas, acrescentou o comunicado.

Wichita sediou o campeonato nacional de patinação artística dos EUA de 20 a 26 de janeiro. Após a competição, houve um acampamento de desenvolvimento para jovens patinadores.

Não foi confirmado se os ex-patinadores russos estavam ou não no mesmo evento.

Sem especificar os nomes, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a "triste informação" de que cidadãos russos estavam no voo — seguindo as reportagens da agência de notícias russa que citaram Shishkova e Naumov.

O casal é formado por dois patinadores russos aposentados que venceram o campeonato mundial em 1994. Eles também competiram nas Olimpíadas. Atualmente, trabalham como treinadores nos EUA.

Inna Volyanskaya, ex-patinadora da União Soviética, também estava a bordo do voo, de acordo com a agência de notícias russa Tass.

As equipes de resgate continuam a procurar nas águas geladas do rio Potomac, onde os restos das duas aeronaves permanecem.

O Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, nas proximidades, suspendeu todos os voos.

Além do número não revelado de pessoas associadas à patinação artística dos EUA e dos dois patinadores russos, há poucas informações sobre as pessoas a bordo.

Em 1961, a equipe de patinação artística dos EUA, composta por 18 pessoas, morreu em um acidente de avião na Bélgica, a caminho de Praga.