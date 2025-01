Como avião e helicóptero podem bater no espaço aéreo mais vigiado do mundo?

O mundo da aviação tenta entender como uma colisão mortal no ar entre um avião de passageiros e um helicóptero militar pôde acontecer no que um especialista descreveu como "o espaço aéreo mais controlado do mundo".

Um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos com uma tripulação de três colidiu com um jato da American Airlines transportando 64 pessoas segundos antes da aeronave de passageiros pousar no aeroporto Washington National.

Ambas as aeronaves caíram em alta velocidade no gelado Rio Potomac na quarta-feira (29/1) à noite.

O espaço aéreo sobre a capital dos EUA recebe centenas de voos civis e militares todos os dias, incluindo helicópteros encarregados de transportar autoridades de alto escalão e políticos entre locais sensíveis.

Mas o especialista em aviação do Reino Unido John Strickland diz que a quantidade de tráfego aéreo comercial na área não explica completamente por que a colisão mortal pôde acontecer.

Além do Washington National perto do centro da cidade, ele observa, há o aeroporto internacional, Washington Dulles, e também o Aeroporto de Baltimore um pouco mais longe.

"Tem que haver gerenciamento de fluxos de tráfego para manter a separação. É muito parecido com o que temos em Londres, onde você tem que gerenciar fluxos de tráfego entre Heathrow, Stansted, Gatwick e London City", observou o especialista.

"Então DC não é diferente nesse sentido de Londres ou Nova York... não é totalmente incomum."

No entanto, há muito espaço aéreo restrito acima do Distrito de Columbia, onde fica a Casa Branca – residência oficial do presidente americano e sede do poder executivo – e o Capitólio (sede do poder legislativo federal americano), do outro lado do Rio Potomac do Aeroporto Nacional.

Especialistas concordam que a intersecção do tráfego aéreo civil com voos militares regulares torna o espaço aéreo de DC mais complexo.

O consultor de aviação Philip Butterworth-Hayes diz que o incidente ocorreu no "nexo de diferentes sistemas de aviação", incluindo sistemas civis e militares, bem como procedimentos específicos do aeroporto.

"Você está na fronteira de três ou quatro sistemas de aviação aqui – e é nessas fronteiras que a maioria dos acidentes tende a acontecer", ele acrescentou.

Butterworth-Hayes continuou: "Este é o pedaço de espaço aéreo mais controlado do mundo. Você tem sistemas civis e governamentais dos EUA – o aeroporto Ronald Reagan é até mesmo de propriedade do governo, é um dos pouquíssimos assim."

"Este é realmente o espaço aéreo mais seguro – e deveria ser o mais seguro – do mundo, dado o número de organizações de segurança e proteção civil trabalhando naquela área."

O último acidente fatal envolvendo um avião comercial nos EUA foi em fevereiro de 2009.

Autoridades e especialistas enfatizaram que esse tipo de incidente é incrivelmente raro devido às rígidas restrições de segurança em todos os tipos de voos.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Esse tipo de incidente é incrivelmente raro, segundo autoridades e especialistas

Em declarações à CNN, Cedric Leighton, um coronel aposentado da Força Aérea dos EUA, disse que é normal que esse tipo de aeronave militar treine à noite na área, principalmente para garantir que os pilotos sejam proficientes no uso dos instrumentos necessários para voar no escuro.

Ele disse que uma das funções da unidade é transportar pessoal de alta patente pela capital. No entanto, agora se sabe que apenas a tripulação estava a bordo no momento da colisão.

Espera-se que os pilotos da unidade sejam proficientes em voar no movimentado espaço aéreo de DC e "treinem para evitar incidentes como esse", acrescentou.

Butterworth-Hayes disse que apenas pilotos experientes seriam capazes de treinar em uma seção tão movimentada do espaço aéreo.

"Seja treinamento para novos sistemas ou equipamentos, precisamos saber quais sistemas o piloto ligou no helicóptero e se eles tinham todos os sistemas de segurança a bordo ou se estavam tentando um novo procedimento ou uma nova rota."

Falando ao programa Newsday da BBC World Service, o especialista em aviação baseado na Austrália Neil Hansford disse que a colisão levanta questões específicas para as autoridades de aviação dos EUA e provavelmente levará a uma revisão dos procedimentos.

Ele disse que isso não aconteceria na Europa ou na Austrália porque há regras mais rígidas que regem as rotas de voo.

Outro fator na tragédia, diz Strickland, é a velocidade mais baixa em que o jato estava voando porque estava chegando para pousar.

"Se algum choque maior acontecer, não há realmente tempo – mesmo que a tripulação sobreviva – para fazer qualquer coisa", afirmou.

"A aeronave tem um grau de vulnerabilidade por causa de sua velocidade. Você pode imaginar que um resultado semelhante teria sido provável mesmo com uma aeronave muito maior."