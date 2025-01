Trump combativo culpa políticas de diversidade após tragédia aérea

Donald Trump esteve diante das câmeras da sala de imprensa da Casa Branca na quinta-feira (30/1) para cumprir uma função presidencial tradicional — consolador-chefe durante um período de tragédia.

Ele disse que o país estava de luto, compartilhou suas condolências durante "uma hora de angústia" e prestou homenagem aos socorristas e às vítimas.

Em seguida, ele girou bruscamente, fornecendo mais um lembrete de como sua nova presidência será muito diferente.

Será combativo. Será improvisado. E será rápido apontar o dedo da culpa.

"Não sabemos o que levou a esse acidente, mas temos algumas opiniões e ideias muito fortes", disse Trump.

Ele então especulou que padrões baixos de contratação de controladores de tráfego aéreo na Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) durante as presidências de Joe Biden e Barack Obama podem ter sido um fator no desastre.

Trump e seus colegas republicanos têm atacado regularmente programas de "diversidade, equidade e inclusão" no governo federal.

Sua equipe fez da descontinuação desses programas uma parte essencial de seus primeiros dias no cargo, dizendo que eles dividiram os americanos e enfraqueceram o país.

E menos de 24 horas após o primeiro grande desastre aéreo dos EUA em mais de uma década, Trump — junto com seus secretários de transporte e defesa e seu vice-presidente — se revezaram para argumentar, mesmo sem fornecer evidências de que as práticas federais de contratação tivessem alguma conexão com esse acidente em particular.

Questionado por um repórter sobre como ele poderia culpar os programas de diversidade pelo acidente quando a investigação estava apenas começando, o presidente respondeu: "Porque eu tenho bom senso".

Em outros momentos, ele reconheceu que não havia uma causa confirmada, dizendo que "está tudo sob investigação".

Reuters Avião e helicóptero colidiram e caíram no rio Potomac, em Washington

Trump disse que a orientação de contratação para o programa de diversidade e inclusão da FAA inclui preferência por pessoas com deficiências envolvendo "audição, visão, perda de extremidades, paralisia parcial, paralisia completa, epilepsia, deficiência intelectual grave, deficiência psiquiátrica e nanismo".

Uma versão arquivada de um site do programa de contratação de diversidade e inclusão da FAA, que parece ter sido retirada do ar em dezembro, incluía uma lista semelhante. A agência estava procurando pessoas com "deficiências específicas" que o governo federal estava priorizando para recrutamento na época.

Mas não está claro como esse esforço para tornar o recrutamento mais diversificado pode ter impactado as fileiras dos controladores de tráfego aéreo, que, segundo o presidente Trump, precisam ser "gênios naturalmente talentosos". A FAA tem mais de 35 mil funcionários, dos quais apenas uma fração desempenha essa função.

Em resposta às críticas sobre as práticas de contratação de diversidade no ano passado, a agência divulgou um comunicado afirmando que todas as novas contratações devem atender a "qualificações rigorosas" que "variam de acordo com a posição".

A agência tem enfrentado críticas por causa de uma longa escassez de controladores de tráfego aéreo, principalmente depois que a pandemia de covid-19 causou grandes interrupções nas viagens aéreas comerciais.

Relatórios sugerem que os níveis de pessoal no aeroporto Reagan em Washington na noite de quarta-feira podem ter sido comprometidos.

Em seus comentários, Trump culpou especificamente o secretário de Transportes do governo Biden, Pete Buttigieg, a quem ele descreveu com uma obscenidade e disse ter deixado o departamento "no chão".

Buttigieg defendeu seu histórico nas redes sociais, chamando os comentários de Trump de "desprezíveis". "Enquanto as famílias sofrem, Trump deveria liderar, não mentir", disse ele.

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, também criticou os comentários de Trump.

"Uma coisa é os especialistas da internet divulgarem conspirações, outra é o presidente dos Estados Unidos descartar especulações inúteis, pois os corpos ainda estão sendo recuperados", disse Schumer.

Uma vez que ele deixou de seguir o script e fazer seus comentários preparados, no entanto, a especulação foi o que o presidente Trump pareceu mais interessado em oferecer elementos para o debate.

Além de condenar as políticas do DEI, ele ofereceu uma ampla discussão sobre os ângulos e a elevação em que as duas aeronaves estavam voando, as condições climáticas na noite de quarta-feira (29/1), a temperatura do Potomac e o comportamento do helicóptero do Exército.

"Tivemos uma situação em que tínhamos um helicóptero capaz de parar", disse ele. "Por alguma razão, simplesmente continuou."

Mas na quinta-feira à noite, a Casa Branca voltou a culpar seu antecessor e as políticas do DEI.

O presidente assinou um memorando para acabar com os esforços de diversidade no setor de aviação e revisar todas as decisões de contratação e mudanças nos protocolos de segurança feitas durante o governo Biden. Ele também assinou uma ordem executiva para nomear um novo chefe da FAA.

Duas coisas ficaram muito claras nos comentários de Trump na quinta-feira.

A primeira é que sua ânsia de se injetar em uma grande notícia não diminuiu em seu novo mandato.

E a segunda é que, em sua opinião, nunca é cedo demais para injetar política na tragédia nacional — e usá-la para atacar oponentes e promover sua agenda.