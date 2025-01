Quem são as vítimas do acidente com helicóptero e avião em Washington - (crédito: BBC Geral)

As operações de resgate ainda estão em andamento em Washington DC, nos EUA, depois que um avião da American Airlines com 64 pessoas a bordo colidiu com um helicóptero militar, tripulado por três oficiais, na noite de quarta-feira (29/1).

Entre as vítimas, estão patinadores artísticos de elite dos EUA e da Rússia, um jovem piloto, comissários de bordo e uma advogada que voltava para casa no dia do aniversário.

A seguir, estão algumas das pessoas que acredita-se que estavam a bordo do helicóptero e do avião.

Tripulação do avião

Jonathan J. Campos

O capitão do avião, Jonathan J. Campos, sonhava em ser piloto desde os três anos de idade, contou sua tia ao jornal americano New York Times.

"Acho que ele queria ser livre e poder voar alto como um pássaro", disse Beverly Lane.

Campos, de 34 anos, foi criado no Brooklyn, em Nova York, e trabalhou para a PSA Airlines por oito anos, segundo ela.

Sam Lilley

O pai do piloto Sam Lilley, de 28 anos, contou que ele estava prestes a se casar — e "no auge da vida".

Tim Lilley afirmou ao NewsNation que o filho obteve a licença de piloto em apenas alguns anos porque ele "buscou isso com vigor".

"Sam está bem com Jesus, e eu sei para onde ele está indo", ele disse.

Sua irmã ,Tiffany Gibson, o descreveu como "uma pessoa incrível".

"Ele amava as pessoas. Adorava aventuras. Amava viajar", disse ela à rede americana ABC News.

"Ele era tão jovem, e estava entusiasmado com a vida, com o futuro, com a possibilidade de ter um cachorro, uma casa e filhos. É simplesmente trágico."

Ian Epstein

Ian Epstein, morador da Virgínia, era comissário de bordo do avião, segundo sua família. Ele era conhecido por sua capacidade de fazer as pessoas sorrirem — e por ser "cheio de vida".

"Ele adorava ser comissário de bordo porque gostava realmente de viajar e conhecer gente nova. Mas seu verdadeiro amor era sua família", afirma o comunicado.

Epstein, de 53 anos, era pai, padrasto, marido e irmão, disse a família, acrescentando que "sentiremos muito a sua falta".

Danasia Elder

Danasia Elder também trabalhava como comissária de bordo, informou sua família à imprensa americana em Charlotte, na Carolina do Norte.

Seu cunhado, Brandon Payne, prestou uma homenagem a ela, afirmando que ela era "cheia de vida".

"Ela era uma ótima esposa, uma ótima mãe, uma ótima amiga", disse Payne. "Era muito inteligente, muito esperta... Essa coisa de comissária de bordo era uma espécie de sonho que ela queria realizar."

Ele disse que está orgulhoso da cunhada por ter ido atrás dos seus sonhos, e disse que ela "gostaria que vocês fizessem a mesma coisa que ela fez".

"Corram atrás dos seus sonhos, não importa o que aconteça. Não deixem que nada os assuste ou os afaste. Simplesmente acreditem em si mesmos, acreditem em Deus e sigam o caminho".

Tripulação do helicóptero

Ryan O'Hara

Ryan O'Hara, de 29 anos, era o chefe da tripulação do helicóptero Black Hawk que colidiu com o avião de passageiros, de acordo com a rede americana CBS News.

Ele deixa a esposa e o filho de um ano, informou o programa local do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva (ROTC, na sigla em inglês) em uma publicação nas redes sociais confirmando sua morte.

O'Hara é "carinhosamente lembrado como um cara que consertava coisas no ginásio do ROTC, assim como um membro vital da equipe de rifles", diz a postagem.

Andrew Eaves

O governador do Mississippi, Tate Reeves, confirmou que o subtenente Andrew Eaves morreu na colisão.

Ao homenagear o marido, Carrie Eaves confirmou que ele era um dos pilotos do helicóptero Blackhawk.

"Pedimos que orem por nossa família e amigos e por todas as outras famílias que estão sofrendo hoje. Pedimos paz enquanto estamos de luto", ela escreveu nas redes sociais.

Patinadores no gelo

Spencer Lane e Christine Lane

O patinador no gelo Spencer Lane, de 16 anos, morreu ao lado da mãe, Christine Lane, de 49 anos, e estava entre os pelo menos 14 atletas e treinadores que morreram enquanto voltavam de um acampamento de desenvolvimento para jovens patinadores em Wichita, no Kansas.

Seu pai disse à imprensa local que o filho era "uma força da natureza" que mostrou "vontade e tenacidade" no esporte.

"Ele treinava no Skating Club of Boston (um clube de patinação) cinco dias por semana, e cursou o ensino médio online. Ele simplesmente se comprometeu com isso", afirmou Douglas Lane.

Ele acrescentou que a esposa era "uma potência criativa" que faria qualquer coisa pelos filhos.

Jinna Han e Jin Han

Jinna Han, de 13 anos, também viajou para o acampamento de patinação com a mãe, Jin.

Em uma entrevista em 2022, Jinna disse a um canal de notícias de sua cidade natal, Massachusetts, que estava animada para assistir aos Jogos Olímpicos.

"É muito emocionante", declarou Jinna Han. "Você fica pensando: quem vai ganhar, o que vai acontecer, porque tudo pode acontecer na Olimpíada."

Doug Zeghibe, do Skating Club of Boston, afirmou que Jin era uma pessoa "maravilhosa, agradável e educada".

"Nunca dizia uma palavra de desânimo", ele recorda. "Sempre grata, sempre apoiando não apenas Jinna, sua filha, mas todos os atletas. Simplesmente pais exemplares no esporte, e nem sempre você vê isso."

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov

As mortes dos treinadores de patinação no gelo Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, que são russos, foram confirmadas pelo Kremlin.

O renomado técnico de patinação Rafael Arutyunyan, que era amigo deles, disse à rede CNN que fez com que seus atletas treinassem em silêncio após o acidente, em sinal de respeito.

"Conheço todos esses treinadores", ele disse. "Toda a nossa comunidade os respeitava e gostava deles, por isso sinto que eles vão permanecer conosco para sempre."

Olivia Ter

Olivia Ter, de 12 anos, de Maryland, estava entre os patinadores artísticos dos EUA a bordo do voo, confirmaram as autoridades locais.

"Olivia não apenas se destacou nos programas de patinação artística, como inspirou outras pessoas por meio do seu talento, determinação e espírito esportivo", disse o clube Parks and Recreation do condado de Prince George em comunicado divulgado pela CBS News.

"O impacto da vida de Olivia vai continuar a ressoar em nossa comunidade de esportes juvenis, e ela vai fazer muita falta", disse Bill Tyler, diretor da Maryland-National Capital Park and Planning Commission.

Cory Haynos, Roger Haynos e Stephanie Branton Haynos

Cory Haynos estava voltando para casa após o campeonato US Ice Skating com os pais, Roger Haynos e Stephanie Branton Haynos, escreveu um membro da família nas redes sociais.

"Roger sempre me inspirou com seu amor absoluto pela família e dedicação em proporcionar apenas o melhor para sua esposa e filhos", escreveu Matthew Alan LaRavier, primo de Roger.

"Cory era um patinador incrível com um futuro muito brilhante", ele disse. "Todos nós esperávamos que Cory representasse nosso país nos Jogos Olímpicos no futuro."

Angela Yang, Sean Kay e Sasha Kirsanov

O senador de Delaware, Chris Coons, prestou homenagem a Angela Yang, Sean Kay e Sasha Kirsanov, que viajaram para o acampamento de desenvolvimento para jovens patinadores movidos por "sua paixão pela patinação artística", disse ele nas redes sociais.

"Delaware é um Estado de vizinhos e, esta noite, nós os mantemos um pouco mais próximo", escreveu o senador Coons.

Kirsanov era um ex-treinador, informou a University of Delaware Figure Skating Club.

Passageiros

Asra Hussain Raza

Natural de Indiana, Asra Hussain Raza, de 26 anos, se mudou para a região de Washington DC depois de fazer mestrado em gestão hospitalar.

"Ela estava voltando de uma viagem de trabalho em que ajudou a melhorar um hospital que realmente precisava de ajuda", contou seu marido, Hamaad Raza, que mostrou a última mensagem de texto da esposa aos jornalistas fora do aeroporto.

"E ela estava fazendo o que amava. Estava até trabalhando no voo."

Ele acrescentou: "Ela deu muito, mas tinha muito mais para dar. Mas se alguma vez houve alguém que aproveitou seus 26 anos de vida, foi ela."

Michael Stovall

A mãe de Michael Stovall afirmou que o filho era uma "pessoa muito feliz", que via o lado bom de todos.

Conhecido como Mikey, Stovall estava voltando para casa após uma viagem anual de caça com amigos, disse Christina Stovall ao Wink News.

"Mikey não tinha um inimigo sequer. Se você vir fotos dele... ele era a alma da festa. Adorava todo mundo".

A prima de Stovall disse ao New York Times que ele estava voando com pelo menos seis dos amigos que participaram da viagem — alguns deles se conheciam desde a infância.

Jesse Pitcher

Viajando com o Stovall, estava Jesse Pitcher, confirmou o pai dele.

O jovem, de 30 anos, morador de Maryland, se casou no ano passado e recentemente abriu seu próprio negócio, contou Jameson Pitcher ao New York Times.

"Ele estava apenas começando a vida", ele disse.

"Falou que ia me ver quando voltasse".

Pergentino N. Malabed

A polícia filipina confirmou que um de seus oficiais, o coronel Pergentino N. Malabed, estava a bordo do voo.

Um corpo com o passaporte do coronel Malabed foi recuperado no rio Potomac, informou um porta-voz da polícia.

Ele havia viajado para os EUA com outros dois oficiais para testar coletes que a polícia filipina planejava comprar, e estava a caminho da embaixada filipina em Washington.

Casey Crafton

Homenagens foram feitas a Casey Crafton, um "pai dedicado", de Salem, Connecticut.

"Salem perdeu um pai dedicado, marido e membro da comunidade", escreveu o governador, Ned Lamont, nas redes sociais.

A Salem Little League, onde Crafton era treinador, disse que a cidade estava "arrasada" com a perda do "amado" membro do clube.

"A família Crafton, profundamente envolvida em todas as coisas de Salem, sofreu uma perda inimaginável", dizia a declaração.

Sarah Lee Best

Duas advogadas de Washington também estavam a bordo do voo, confirmaram seus entes queridos.

Sarah Lee Best, de 33 anos, era gentil e trabalhadora, disse seu marido, Daniel Solomon, ao Washington Post.

Best e Solomon planejavam viajar para o Havaí, onde ela nasceu, para seu 10º aniversário de casamento em maio.

Elizabeth Keys

A advogada Elizabeth Keys, 33 anos, "sempre conseguiu se divertir... não importa o que estivesse fazendo", informou David Seidman ao Washington Post.

Ela morreu no dia de seu aniversário, acrescentou Seidman.

O escritório de advocacia onde ambas trabalhavam, o Wilkinson Stekloff, prestou homenagem às "queridas integrantes" da sua equipe.

Elas eram "advogadas, colegas e amigas maravilhosas", declarou Beth Wilkinson, fundadora do escritório, em comunicado.

Kiah Duggins

O presidente da Howard University confirmou que a professora Kiah Duggins havia morrido na colisão aérea.

A advogada de direitos civis estava programada para começar a lecionar na Faculdade de Direito da universidade no segundo semestre.

"Ela dedicou sua carreira à luta contra o policiamento inconstitucional e práticas injustas de pagamento de fiança no Tennessee, Texas e Washington DC", disse a universidade em comunicado divulgado pela imprensa americana.