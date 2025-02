Quem são os novos reféns libertados pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinos

A libertação de Yarden Bibas foi muito aguardada, pois ele foi sequestrado junto com sua esposa e dois filhos, sobre os quais não há informações - (crédito: Getty Images)

O processo de libertação de reféns israelenses mantidos pelo Hamas continua.

Na madrugada deste sábado (1/2), três homens sequestrados durante o ataque contra o sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, foram entregues a membros da Cruz Vermelha.

Em troca, Israel libertará outros 180 prisioneiros palestinos mantidos em suas prisões. Um ônibus com 25 dos libertados já chegou na Cisjordânia na manhã deste sábado.

Esta é a quarta troca de prisioneiros desde que o cessar-fogo acordado entre Israel e o Hamas entrou em vigor.

O pacto também previa, entre outras coisas, a reabertura neste sábado da fronteira entre Gaza e Egito, via passagem de Rafah, para permitir a travessia de feridos e a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino.

Quem são os reféns libertados?

Os reféns libertados são Ofer Kalderon (53), Yarden Bibas (34) e Keith Siegel (65), todos civis.

Bibas se tornou um símbolo em Israel nos últimos meses. Ele foi sequestrado do kibutz de Nir Oz junto com sua esposa, Shiri, que tem cidadania argentina, e seus dois filhos: Kfir, de apenas 10 meses, e Ariel que tinha 4 anos na época dos eventos.

Kfir era o refém mais jovem entre os sequestrados pelo Hamas. Ao todo, o ataque do grupo em outubro de 2023 deixou mais de 1.200 pessoas mortos e 251 reféns.

Em um vídeo gravado e distribuído pelo Hamas, Shiri aparece abraçando seus filhos com força, enquanto é cercada por homens encapuzados e armados. As imagens viralizaram no mundo todo.

No entanto, semanas após o sequestro, o Hamas alegou que a mulher e as duas crianças foram mortas durante um dos bombardeios israelenses contra Gaza. O Exército israelense não confirmou essa versão até o momento.

Kalderon e Siegel também foram sequestrados junto com familiares, mas todos já haviam sido libertados durante a trégua de novembro de 2023.

Ofer Kalderon é franco-israelense e foi levado de Nir Oz junto com seus dois filhos, Erez e Sahar - as crianças foram libertadas em novembro de 2023 como parte de um cessar-fogo temporário anterior.

Já Keith Siegel, um cidadão americano-israelense, foi levado pelo Hamas junto com sua esposa Adrienne, também conhecida como Aviva, de sua casa em Kfar Aza. Adrienne foi libertada em novembro de 2023.

Assim como nas ocasiões anteriores, o Hamas apresentou os prisioneiros libertados em um evento público onde os reféns foram conduzidos por militantes mascarados e fortemente armados em uma espécie de desfile.

No caso de Bibas e Kalderon, a cerimônia ocorreu em Khan Yunis. Já Siegel foi apresentado na Cidade de Gaza, às margens do Mar Mediterrâneo.

Os homens foram entregues por integrantes do Hamas a membros da Cruz Vermelha, que os levaram de volta a Israel, onde foram recebidos pelo Exército.

"Comandantes e soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) cumprimentaram e abraçaram os reféns que retornaram para suas casas no Estado de Israel", confirmou a IDF em um comunicado.

Autoridades militares disseram que os homens passaram por exames médicos antes de serem reunidos com suas famílias.

A entrega dos reféns pelo Hamas neste sábado foi descrita como "ordenada", ao contrário das trocas anteriores, em que cenas de caos foram registradas.

Em 30 de janeiro, o Hamas libertou oito pessoas sequestradas (três israelenses e cinco tailandeses) em uma cerimônia perto da casa destruída do líder do Hamas Yahya Sinwar, que foi morto pelas forças israelenses em Gaza no ano passado.

As imagens mostraram o refém israelense Arbel Yehud, 29, cercado por homens armados mascarados lutando para conter uma grande multidão.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descreveu o caos como "chocante" e adiou a libertação dos prisioneiros palestinos "até que a partida segura de nossos reféns seja garantida nos próximos dias".

Getty Images O Hamas aproveitou as liberações para mostrar sua força exibindo dezenas de seus militantes fortemente armados

Prendendo a respiração

A entrega dos reféns foi acompanhada por uma pequena multidão na chamada Praça dos Reféns, em Tel Aviv. As cenas foram transmitidas em grandes telões no local.

"Todo mundo tem que ir para casa", disse Liz Domsky, que compareceu à praça com o marido, à BBC.

"Tenho um aluno lá, Bar Kupershtein. Eu era professora na escola onde ele estudava. Estamos muito preocupados com ele. Esperamos que ele volte. Ele não está na primeira lista (dos liberados)."

O casal admitiu estar muito preocupado com a forma como ocorreria a entrega dos reféns à Cruz Vermelha. "Achamos que veríamos algo não muito agradável, mas é claro que é melhor (do que quinta-feira)", acrescentou Domsky.

Até agora, 17 reféns foram libertados sob o acordo de cessar-fogo, que encerrou 15 meses de guerra em Gaza, na qual mais de 46.000 pessoas morreram devido aos bombardeios israelenses.

Negociadores israelenses e palestinos devem se reunir novamente na terça-feira para continuar as negociações para novas libertações.