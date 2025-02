'Aristóteles não é simplesmente o filósofo mais importante, mas o ser humano mais importante que já viveu'

"Aristóteles não é simplesmente o filósofo antigo mais importante, nem simplesmente o filósofo mais importante de todos os tempos; Aristóteles é o ser humano mais importante que já viveu".

Essa afirmação foi feita pelo filósofo britânico John Sellars antes da publicação de seu livro, Aristóteles: Entendendo o Maior Filósofo do Mundo.

O título reflete o que motivou Sellars a escrever o livro: sua experiência como estudante de filosofia.

"Quando comecei, sabia muito bem que Aristóteles era uma figura importante, mas achei isso muito intimidador. Toda vez que eu tentava mergulhar em suas obras, quase imediatamente me perdia."

No entanto, ele perseverou e aprendeu que "você precisa saber lê-lo".

Como? "Lentamente", diz.

Seu livro é uma amostra, que ele espera que nos encoraje a explorar os escritos do filósofo dos séculos IV e III AC, sirva como um guia ao longo do caminho e nos ajude a descobrir o quão brilhante ele é.

E ele é, mas "o maior do mundo", "o maior de todos os tempos", "o ser humano mais importante"?...

"Esse é o meu ponto de vista, e sei que existem outros acadêmicos que o compartilhariam, nem todos, é claro, mas eu não sou o único que pensa assim", disse ele à BBC Mundo.

Certamente, mas as opiniões clamam por justificativa, especialmente se forem de um respeitado especialista em conhecimento como Sellars, professor de filosofia na Universidade Royal Holloway e autor das aclamadas "Palestras sobre estoicismo" e "palestras sobre epicurismo".

Então, pedimos que ele nos convencesse.

Mas primeiro...

Relembrando brevemente

Aristóteles faz parte da tríade dourada da filosofia clássica completada por Sócrates e Platão.

Ele era originário do norte da Grécia e, aos 18 anos, foi estudar na Academia de Platão em Atenas, onde, por duas décadas, foi aluno e depois colega do grande pensador.

Com o tempo, embora sempre tenha reconhecido o quanto devia ao professor, ele se distanciou de suas ideias e desenvolveu suas próprias opiniões.

Getty Images "Platón é meu amigo, mas o mais amigo é a verdade", disse Aristóteles (em toga azul), referindo-se ao seu mestre (em toga vermelha)

Após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e, depois de um tempo na Ásia Menor, mudou-se para a ilha grega de Lesbos, onde se dedicou ao estudo do mundo natural.

Anos depois, o rei Filipe da Macedônia o convidou de volta ao norte da Grécia para ensinar seu filho Alexandre, que mais tarde se tornaria conhecido como Alexandre, o Grande.

Quando Filipe foi assassinado enquanto Alexandre estava em sua grande campanha no Oriente Médio e na Índia, Aristóteles temeu por sua segurança e retornou a Atenas, onde fundou sua própria escola, o Liceu.

Ele tinha 50 anos. Ele morreu aos 62 anos, deixando para trás uma vasta biblioteca, incluindo seus próprios numerosos escritos.

De acordo com a Enciclopédia Britânica, as obras sobreviventes de Aristóteles, embora representem provavelmente apenas um quinto de sua produção total, somam cerca de um milhão de palavras.

Embora Sellars aceite que dizer que ele é a pessoa mais importante de todas seja uma afirmação aparentemente "selvagem, tão grandiloquente que parece uma hipérbole ultrajante", a escala está do seu lado.

"Acho que ele é o maior em termos da escala de sua influência e do impacto que teve."

"Ele contribuiu tanto para tantas coisas que ainda são relevantes hoje em dia que nem percebemos que elas estão conectadas a ele."

Com água até os joelhos

Aristóteles não era apenas o protótipo de um filósofo sentado em uma academia ou palácio na Grécia Antiga, meditando com o olhar perdido à distância.

Como seu objeto de estudo era o mundo ao seu redor, ele também costumava fazer trabalho de campo, diz Sellars.

Getty Images Aristóteles imaginado no século XIII

Quando ele partia para explorar a vida natural, ele "ia às praias e, com as águas até os joelhos, observava os animais, pegava insetos, peixes, caranguejos e polvos e depois os examinava".

"Até então, ninguém havia tentado estudar sistematicamente os seres vivos."

Assim, ele criou a disciplina de biologia.

Mas cuidado, isso não significa que suas conclusões estavam corretas. Na verdade, a maior parte do conhecimento que ele derivou de suas observações nesse campo está obsoleto.

No entanto, o fato de o que ele acreditava ser entendido ter sido provado falso não desvaloriza seu trabalho, porque no cerne de seu pensamento está que a evidência triunfa sobre a teoria.

"Toda teoria está aberta à refutação por meio de observações subsequentes, disse Aristóteles mais de uma vez", enfatiza Sellars.

O que também é excepcional é a maneira pela qual ele buscou o conhecimento, que "lançou as bases da ciência empírica".

"Refletindo sobre a natureza da ciência, ele criou um método para o pensamento científico, que foi outro avanço muito importante."

E enquanto "ele estava tentando entender como os seres vivos funcionavam, ele desenvolveu uma abordagem que depois aplicou a outros campos."

Outras águas

Por exemplo, Aristóteles adotou sua metodologia de conhecimento em seus estudos de política.

Para entender e escrever sobre isso, ele precisava de amostras, então "ele coletou cópias de todas as constituições das diferentes cidades do antigo mundo mediterrâneo", diz Sellars.

Isso permitiu que ele comparasse e analisasse as diferentes cidades e comunidades.

Assim como os animais, os diferentes tipos de governos poderiam ser classificados - monarquias, oligarquias, democracias - e, com base em informações históricas, ter uma ideia de quais floresceram.

Foi uma abordagem muito científica que marcou o início das ciências sociais.

"A política pode ser um assunto acalorado e as pessoas têm opiniões fortes."

"A ideia de tentar dar um passo atrás e adotar essa abordagem mais científica, coletando informações antes de fazer um julgamento, é uma forma muito madura de pensar sobre política que ainda não aprendemos totalmente", diz o autor em entrevista à BBC Mundo.

Getty Images Ao contrário da Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles realizava muitas palestras abertas ao público em geral e gratuitas

Ele fez a mesma coisa quando explorou a literatura em sua obra poética.

"Para entender o drama grego, de uma forma muito científica, ele o desmontou e pensou em todos os diferentes elementos que contribuem para seu sucesso", Sellars explica.

"Ele analisou o enredo, os personagens, a encenação — tudo o que é importante."

"E, embora pareça muito óbvio agora, ele ressaltou que você precisa de um começo que dê ao público uma ideia de qual é a situação, depois a ação principal e, finalmente, uma resolução que não deixe pontas soltas, para que seja satisfatória para o público e eles possam sair com uma sensação de satisfação."

Assim, ele estabeleceu os elementos básicos de uma boa história, com uma análise que ainda é usada hoje e que também deu origem à crítica literária.

Como se isso não bastasse

Assim, resume Sellars, Aristóteles foi "a primeira pessoa a estudar sistematicamente a política e a pensar a literatura e a ciência dessa maneira, e ele inventou a lógica formal, o que é uma grande conquista por si só".

A lógica também?

"Ele foi o primeiro a estudar as estruturas do pensamento racional, inventando a lógica formal no processo e articulando claramente pela primeira vez os principais princípios lógicos, como a Lei do Meio Excluído: qualquer proposição só pode ser verdadeira ou falsa."

"Essa divisão binária é a ideia fundamental subjacente ao mundo digital."

Além disso, "Ética a Nicômaco foi provavelmente o livro de ética mais influente de todos os tempos", diz Sellars.

Por quê?

Getty Images O sistema filosófico e científico de Aristóteles se tornou a estrutura e o veículo tanto da escolástica cristã quanto da filosofia islâmica medieval

"Por causa da riqueza e complexidade da resposta que ele dá. Ele não simplifica. E ele reconhece todas as dificuldades reais de tentar viver uma vida humana."

"Ele também traz seu espírito científico para o assunto.

"Temos que pensar primeiro sobre o que é um ser humano e quais são suas capacidades e habilidades, e depois sobre o que significaria ser um bom ser humano que usasse essas capacidades e habilidades da melhor maneira possível."

Aristóteles acreditava que, além de crescer, se mover e se reproduzir, como outros seres vivos, nossa capacidade distinta é raciocinar: a grande maioria dos humanos adultos são seres pensantes... potencialmente.

"Para citar um exemplo que ele gostou, os olhos servem para ver; essa é a função deles. Se alguém tem olhos, mas nunca os abre, não se tornará olhos no sentido mais amplo", ilustra Sellars.

Na mesma linha, "só somos seres verdadeiramente pensantes quando realmente pensamos".

Ao fazer isso, exercitamos o fato de sermos humanos. E o que é ser um bom humano, então?

Social, curioso e racional

Um bom ser humano é aquele que, por um lado, usa sua razão, diz Sellars, acrescentando que existem várias maneiras de pensar sobre isso.

"Uma maneira de usarmos a razão é controlando os desejos e emoções irracionais que temos, impedindo que eles nos dominem."

"Ou seja, se um ser humano adulto ainda é excessivamente emocional — fazendo birras quando não consegue o que quer e se comporta como uma criança — então você poderia dizer que ele nunca cresceu de verdade, nunca se tornou adulto de verdade, certo?"

"Aristóteles também insiste que somos seres sociais e é por isso que temos que nos dar bem com outras pessoas. Isso é absolutamente fundamental."

"Outra coisa é que ele acha que, por natureza, somos curiosos, queremos conhecer e aprender, e que esse é um instinto humano natural."

"Se quisermos florescer e viver uma vida boa, devemos ser sociais, curiosos e racionais", diz Sellars em conversa com a BBC Mundo.

Os conceitos de Aristóteles continuam enraizados porque "ele moldou a maneira como pensamos."

"Suas ideias e conceitos permearam nossa maneira natural de pensar a ponto de se tornarem imperceptíveis."

O que você acha... o argumento de Sellars o convenceu?

*A entrevista com John Sellars foi reali8zada por ocasião do HAY Festival Cartagena, que este ano comemora 20 anos de existência na cidade do Caribe colombiano.