Em troca de militarização da fronteira, EUA suspendem plano de tarifar México

Donald Trump confirmou, nesta segunda-feira (3/2), que concordou em suspender por um mês o plano de estabelecer tarifas de 25% ao México, que a Casa Branca havia anunciado na última sexta (31/1). A decisão foi tomada após a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, concordar em enviar 10 mil militares para a fronteira comum entre os países a fim de conter o tráfico de drogas criticado pelo republicano.

“Nós concordamos em suspender imediatamente as tarifas previstas por um período de um mês durante o qual teremos negociações”, informou o presidente dos Estados Unidos em redes sociais. Ele disse, também, que a discussão com a líder do país vizinho foi “uma conversa muito amigável”. Leia também: Canadá e México anunciam retaliação por tarifas dos EUA; China promete contestação

Na sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia reforçado a insatisfação do presidente americano com suposta produção e distribuição de fetanil, bem como a imigração supostamente ilegal, advinda de México, Canadá e China. Por isso, havia confirmado 25% de tarifas alfandegárias para os países norte-americanos e 10% para a nação asiática. Trump havia dito, na ocasião, que os então principais parceiros comerciais dos EUA não podiam fazer “nada” para evitar a taxação, que entrou em vigor no domingo (1º/2).

Nesta segunda, porém, a proposta entre o país comandado pelo republicano e o comandado por Sheinbaum foi confirmada por ambos. Trump explicou que, durante este período em que as tarifas estão suspensas, serão realizadas “negociações” entre os governos, como parte de “tentativa de chegar a um acordo”. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O primeiro combinado foi o envio de 10 mil militares mexicanos para a fronteira norte do país a fim de “prevenir o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos, particularmente de fetanil”, conforme explicou a presidente latino-americana no X (antigo Twitter).

Em contrapartida, diz ela, Washington prometeu trabalhar para “prevenir o tráfico de armas de alta potência” para o país vizinho. “Nossas equipes começarão hoje a trabalhar em duas frentes: segurança e comércio.”

Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos:



1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2025 pic.twitter.com/DC5Mx8yCiB February 3, 2025