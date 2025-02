O que se sabe sobre ataque que deixou ao menos 10 mortos em escola na Suécia

O tiroteio ocorreu em uma área do campus onde estão localizadas várias escolas - (crédito: Getty Images)

Ao menos 10 pessoas foram mortas em um tiroteio registrado em uma escola na região central da Suécia, incluindo o suposto atirador, de acordo com informações preliminares da polícia local.

O tiroteio ocorreu na escola Risbergska, em Orebro, a 200 km a oeste da capital, Estocolmo, na tarde desta terça-feira (4/2).

A polícia disse que o autor não era conhecido por eles e não havia um motivo imediatamente identificável. Acredita-se que o atirador tenha agido sozinho.

Segundo as autoridades que atenderam a ocorrência, o número de mortos ainda por subir, pois diversas vítimas foram socorridas com ferimentos graves.

"Este é um incidente extremamente trágico", disse o chefe de polícia de Orebro, Roberto Eid Forest.

Mais cedo, o primeiro-ministro sueco afirmou que foi "um dia muito doloroso para todos na Suécia".

Vários feridos foram levados ao hospital. Pelo menos quatro deles precisaram passar por cirurgia.

A polícia havia dito inicialmente que o ataque estava sendo investigado como uma tentativa de homicídio e incêndio criminoso.

Os policiais disseram que não parecia haver um motivo "terrorista" por trás do ataque.

De acordo com a polícia, houve relatos de um tiroteio na escola Risbergska — um centro educacional para adultos — às 12h33 no horário local (8h33, no horário de Brasília). O prédio fica em um campus que também abriga outras escolas.

Esses centros são frequentados principalmente por pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou médio.

Logo após os ataques, alunos de várias escolas próximas foram mantidos em ambientes fechados, "por motivos de segurança".

"Não queremos que as pessoas se desloquem por perto", justificou Forest.

Os hospitais próximos esvaziaram seus prontos-socorros e unidades de terapia intensiva para liberar espaço para atendomento às vítimas do tiroteio, informou a imprensa local.

O Hospital Universitário de Orebro escreveu em um comunicado que cinco pessoas feridas por ferimentos a bala foram atendidas em seu pronto-socorro. Uma sexta pessoa, não ferida por armas de fogo, teve "ferimentos leves", disse.

A professora Lena Warenmark disse à SVT, rádio pública sueca, que ouviu cerca de 10 tiros perto de seu escritório.

O primeiro-ministro Ulf Kristersson disse que hoje é "um dia muito doloroso para todos na Suécia". Ele afirmou que todos os que tinham um "dia escolar normal" que foi substituído "por terror" estão em seus pensamentos.

"Estar confinado em uma sala de aula com medo pela própria vida é um pesadelo que ninguém deveria ter que vivenciar", disse Kristersson em um post no X.

"O governo está em contato próximo com as autoridades policiais e está monitorando de perto os acontecimentos."

O ministro daJjustiça, Gunnar Strommer, reforçou essas observações, dizendo à emissora local SVT "que as notícias de um ataque em Orebro são muito sérias".