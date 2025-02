O acordo entre Bukele e Trump para enviar imigrantes deportados dos EUA para El Salvador

"Um acordo sem precedentes, o mais extraordinário do mundo."

Foi assim que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, descreveu o acordo migratório alcançado com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, na segunda-feira (3/2), durante sua visita ao país como parte de sua viagem pela América Central.

El Salvador concordou em aceitar deportados de outras nacionalidades, disse Rubio.

"E também se ofereceu para fazer o mesmo com criminosos perigosos que estão atualmente sob custódia e cumprindo suas penas nos Estados Unidos, sejam cidadãos americanos ou residentes legais", acrescentou o chefe da diplomacia americana após a reunião de três horas com o presidente em sua residência no Lago Coatepeque, nos arredores de San Salvador.

Bukele confirmou a informação em uma mensagem publicada em inglês na rede social X.

"Oferecemos aos Estados Unidos a oportunidade de terceirizar parte de seu sistema prisional", explicou ele na postagem.

"Estamos dispostos a aceitar apenas criminosos encarcerados (incluindo cidadãos americanos condenados) em nossa mega-prisão (Cecot) em troca de uma tarifa", disse ele, referindo-se à prisão que abriu há dois anos para supostos membros da MS-13 e Bairro 18, as duas gangues mais poderosas da região.

Considerada a maior prisão da América Latina, ela foi anunciada com uma capacidade para abrigar 40 mil detentos, mas estima-se que atualmente existam cerca de 15 mil.

"A tarifa seria relativamente baixa para os EUA, mas significativa para nós, tornando todo o nosso sistema prisional sustentável."

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.





We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.





