Texugo admirando arte de Banksy e outras imagens vencedoras de prêmio internacional

A foto de um texugo que parece admirar uma versão grafitada de si mesmo no estilo das obras de Banksy ganhou o prêmio People's Choice, de escolha popular, do concurso Wildlife Photographer of the Year de 2024, do Museu de História Natural de Londres.

Ele foi capturado em uma rua tranquila de St. Leonards-on-Sea, na Inglaterra, pelo fotógrafo britânico Ian Wood.

Ian havia notado texugos saindo de uma toca próxima para procurar restos de comida deixados para as raposas.

"Passei quase dois anos fotografando eles, e esta foto em particular surgiu como uma ideia. Achei que seria divertido ver se conseguiria fazer com que um texugo passasse por baixo dele [o grafite]", contou ele à BBC.

Ian vê uma mensagem mais profunda em sua foto sobre a polêmica relacionada ao abate de texugos.

O abate tem sido usado para conter a tuberculose bovina — os texugos são vetores da doença —, mas será encerrado dentro de cinco anos, na Inglaterra, como parte de uma mudança na política de combate à doença, informou o governo no ano passado.

Ian classificou o abate de texugos como "uma vergonha nacional".

"Eu trocaria esse prêmio imediatamente pela rescisão por parte do governo de todas as licenças de abate de texugos existentes", acrescentou.

As 25 imagens indicadas ao prêmio People's Choice, do concurso Wildlife Photographer of the Year, de 2024, receberam um número recorde de 76 mil votos de fãs de fotografia de vida selvagem e natureza ao redor do mundo.

Além da imagem vencedora, quatro outras finalistas receberam menção honrosa.

Todas as cinco imagens serão exibidas online e no Museu de História Natural de Londres até 29 de junho.

'Espinhoso', por David Northall (Reino Unido)

David Northall / Wildlife Photographer of the Year

Um texugo-do-mel (ou ratel) ensanguentado, mas determinado, persegue um porco-espinho do Cabo em Botsuana.

Após uma rápida retirada para lamber suas feridas, o texugo voltou para terminar o serviço, e arrastou o porco-espinho de volta para sua toca.

'Nevasca', por Michel d'Oultremont (Bélgica)

Michel d'Oultremont / Wildlife Photographer of the Year

Olhe bem de perto — você consegue ver o arminho?

Ele está sentado orgulhosamente na neve, misturando-se perfeitamente com o ambiente ao seu redor neste cenário nevado na Bélgica.

Michel d'Oultremont estava à procura de arminhos na neve há anos, fascinado pela forma como eles desaparecem na paisagem branca.

Depois de se cobrir com uma rede de camuflagem branca, ele teve esta oportunidade quando um arminho curioso saiu da sua toca na neve para verificar o território antes de sair para caçar.

'Na calada da noite', por Jess Findlay (Canadá)

Jess Findlay / Wildlife Photographer of the Year

Nesta foto impressionante, uma coruja-das-torres voa de um antigo celeiro para caçar nos campos perto de Vancouver, no Canadá.

Jess Findlay passou várias noites observando silenciosamente a coruja para conhecer seus hábitos, e preparou um feixe imperceptível que acionaria um flash quando ela levantasse voo.

Com uma velocidade lenta do obturador para capturar a luz ao redor, tudo se encaixou perfeitamente na décima noite, quando a coruja partiu para ação.

'Terra e Céu', por Francisco Negroni (Chile)

Francisco Negroni / Wildlife Photographer of the Year

Esta foto incrível mostra uma nuvem lenticular dupla iluminada pela lava do vulcão Villarrica, no Chile.

Francisco Negroni visita o vulcão com frequência para monitorar sua atividade, sem saber nunca o que esperar.

Nesta viagem em particular, após 10 noites, ele capturou o brilho intenso da lava em erupção iluminando o céu em um espetáculo ardente e surreal.

As imagens impressionantes que também foram indicadas

Mark Williams / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo britânico/canadense Mark Williams registrou uma baleia beluga 'esfoliando' sua pele no Ártico. Centenas de baleias se reúnem nestas águas seguras, longe das orcas predadoras, para socializar e descamar a pele velha

Sue Flood / Wildlife Photographer of the Year A fotógrafa britânica Sue Flood flagrou uma foca-de-weddell descansando em um bloco de gelo na Antártida. Usando uma lente teleobjetiva, ela evitou perturbar o gigante adormecido, que depende da gordura para sobreviver nas águas geladas

Aaron Baggenstos / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo americano Aaron Baggenstos fotografou um puma no Parque Nacional Torres del Paine, no Chile. Um movimento de conservação ajudou a reduzir o conflito com os criadores de ovelhas locais, oferecendo esperança de coexistência

Arvind Ramamurthy / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo indiano Arvind Ramamurthy capturou uma matilha de lobos-indianos fazendo uma pausa no meio da brincadeira em Bhigwan. Com a redução de seu habitat, a conservação oferece esperança de que estes predadores resilientes voltem a aparecer

Bence Máté / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo húngaro Bence Máté observou um rolieiro-europeu emboscando uma pequena coruja no Parque Nacional Kiskunság. Após passar 27 dias em um esconderijo, ele capturou este momento fugaz de defesa territorial

Brad Leue / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo australiano Brad Leue capturou a inundação do lago Kati Thanda-Lake Eyre, na Austrália. Fotografando de um helicóptero sob ventos fortes, ele documentou esse evento natural que acontece uma vez a cada década

Carlo D'Aurizio / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo italiano Carlo D'Aurizio descobriu uma colagem surreal de borboletas mortas flutuando em um riacho na Itália. Não era o que ele esperava encontrar, e ainda não há uma explicação para a morte dos insetos

Devon Pradhuman / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo americano Devon Pradhuman registrou quatro lobos cinzentos atravessando um bosque nevado de álamos em Yellowstone

Christian Brinkmann / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo alemão Christian Brinkmann capturou a silhueta de um melro-preto contra as luzes do parque de diversões de Münster

Erlend Haarberg / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo norueguês Erlend Haarberg mostrou um filhote de urso polar tentando realizar um ataque subaquático contra um fulmar-glacial. Embora não tenha sido bem-sucedida, esta prática lúdica é vital para aprender a caçar

Ivan Ivanek / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo tcheco Ivan Ivanek capturou um momento raro entre doucs-de-canelas-vermelhas na Península de S?n Trà, no Vietnã. Criticamente ameaçados de extinção, estes primatas correm risco devido à perda de habitat e à caça

Jose Fragozo / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo português Jose Fragozo documentou um filhote de guepardo 'sibilando' enquanto esperava para ser vendido. Vítima de tráfico ilegal de vida selvagem, este filhote foi posteriormente resgatado e levado para um local seguro

Michael Forsberg / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo americano Michael Forsberg registrou um biólogo disfarçado se aproximando de um grou-americano ameaçado de extinção para verificar a saúde da ave e trocar um transmissor quebrado

Noam Kortler / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo israelense Noam Kortler capturou um caranguejo empoleirado em uma ascídia em Komodo

Nora Milligan / Wildlife Photographer of the Year A fotógrafa americana Nora Milligan registrou um momento de reflexão, em que um chimpanzé faz uma pausa e olha para sua família no Parque Nacional de Loango

Piotr Naskrecki / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo polonês Piotr Naskrecki documentou um raro musaranho-elefante em busca de alimento no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique. Arisco por natureza, o minúsculo mamífero segue diariamente as mesmas trilhas em busca de insetos

Samuel Bloch / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo francês Samuel Bloch registrou um petrel-gigante-do-norte fazendo ninho em uma floresta de r?t? na Ilha Enderby, na Nova Zelândia. Acostumada aos vastos oceanos abertos, a presença desta ave marinha em uma floresta densa era uma visão rara

Savannah Rose / Wildlife Photographer of the Year A fotógrafa americana Savannah Rose documentou um castor batendo a cauda de forma frenética em Jackson, no Wyoming. É um comportamento defensivo que alerta os membros da família sobre recém-chegados

Vincent Premel / Wildlife Photographer of the Year O fotógrafo francês Vincent Premel flagrou um sapo Trachycephalus coriaceus chamando por um companheiro, um chamado tão poderoso que pode ser ouvido a centenas de metros de distância