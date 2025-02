Aeronave cai sobre veículos em São Paulo

Uma aeronave de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, por volta das 7h desta sexta-feira (7/2) em São Paulo. Um ônibus teria sido atingido indiretamente e entrou em chamas.

Segundo informações dos bombeiros, os corpos carbonizados de duas pessoas foram encontrados no local do acidente. O avião, segundo informações preliminares, teria decolado do Campo de Marte com duas pessoas a bordo.

Também há dois feridos: um motoqueiro atingido por uma "peça" e uma senhora que estava no interior do ônibus. Os dois foram socorridos. "No momento da queda houve um incêndio que foi combatido pelo CBPMESP", informou o Corpo de Bombeiros.

A corporação enviou cinco viaturas ao local.

O secretário de segurança pública do Estado, Guilherme Derrite, afirmou no X que o Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas e que equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência.

Mais informações em instantes.