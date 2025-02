Brasileiro é suspeito de matar 3 pessoas na Irlanda; o que se sabe

O brasileiro Gabriel Ferreira Motta Valladares, de 29 anos, foi preso na noite de segunda-feira (10/2) pela polícia irlandesa, acusado de esfaquear três pessoas no centro de Dublin, capital da Irlanda, no último fim de semana.

Natural do Rio de Janeiro, Valladares reside em Dublin desde 2022. De acordo com as autoridades locais, ele utilizou uma faca e uma tesoura para cometer os ataques.

A motivação do crime ainda está sendo investigada.

O detetive responsável pelo caso informou que, ao ser questionado sobre os crimes, Gabriel declarou: "Eu estava com medo de ser morto".

O crime ocorreu na tarde do último domingo (9/2), nos arredores de Stoneybatter, região central de Dublin. Testemunhas relataram que o agressor usava máscara e as vítimas foram surpreendidas na rua.

(Este texto está sendo atualizado. Mais informações em breve)