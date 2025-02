Zelensky diz estar disposto a "troca" de territórios com a Rússia - (crédito: AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse nesta terça-feira (11) que está disposto a uma "troca" de territórios com a Rússia como parte de possíveis negociações de paz patrocinadas pelos Estados Unidos.

Se o presidente Donald Trump conseguir levar a Ucrânia e a Rússia para a mesa de negociações, "trocaremos um território por outro", indicou Zelensky ao jornal britânico The Guardian, embora tenha dito não saber qual território Kiev pediria.

Zelensky descartou que a Europa, sozinha, possa oferecer garantias de segurança ao seu país: "As garantias de segurança sem os Estados Unidos não são reais." O presidente ucraniano deve se reunir na próxima sexta-feira com o vice-presidente americano, J.D. Vance, em uma conferência de segurança na Alemanha.

O retorno ao poder de Donald Trump, que prometeu acabar com "a carnificina" da guerra na Ucrânia, reacendeu as especulações em torno das negociações de paz. Ele anunciou ontem uma visita à Ucrânia de seu enviado especial, Keith Kellogg, encarregado de preparar um plano para acabar com o conflito, três anos após a invasão russa.