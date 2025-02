Os mapas que mostram as áreas da Ucrânia sob controle russo

Os combates têm ocorrido intensamente na Ucrânia desde que a Rússia lançou uma invasão em larga escala há quase três anos.

As forças russas têm expandido lentamente a quantidade de território sob seu controle ao longo do último ano, principalmente no leste da Ucrânia. Mas as forças ucranianas têm dificultado ao máximo esses avanços e realizaram uma contraofensiva no território russo.

Aqui está um resumo dos eventos significativos recentes e da situação na Ucrânia.

Trump e as negociações

Com o terceiro aniversário da invasão da Rússia se aproximando em 24 de fevereiro, o novo presidente dos EUA, Donald Trump, afirma que o presidente russo, Vladimir Putin, concordou em iniciar negociações para terminar a guerra.

Seus comentários surgem em um momento em que a Rússia tem conquistado terreno mais rapidamente do que em qualquer outro momento desde o início de sua invasão em larga escala.

Rússia avança lentamente no leste

No leste da Ucrânia, a máquina de guerra de Moscou tem avançado quilômetro por quilômetro pelos vastos campos do Donbas, engolindo e dominando vilarejos e cidades.

A maior vantagem da Rússia é o contingente das forças armadas, que têm demonstrado disposição para lançar soldados contra posições ucranianas para conquistar apenas alguns metros de cada vez.

Especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês) esperavam que as forças russas se concentrassem em tomar cidades e vilarejos ucranianos na linha de frente durante o inverno – recentemente, elas tomaram a cidade de Kurakhove e continuaram avançando para o nordeste, em direção à cidade de Pokrovsk.

O avanço russo em direção a Pokrovsk é a mudança mais notável no controle da linha de frente perto de Donetsk nos últimos meses, mas táticas inovadoras das forças ucranianas, combinando o uso de drones e forças terrestres, impuseram perdas significativas de tropas e equipamentos, desacelerando a ofensiva.

Levou um ano para as tropas russas avançarem cerca de 40 km para o oeste – a Ucrânia foi forçada a se retirar de Avdiivka, ao norte de Donetsk, em fevereiro de 2024, após meses de combate.

Quase toda a população de Avdiivka, que antes da guerra era superior a 30 mil pessoas, deixou a cidade, que está quase completamente destruída.

Incursão russa ao norte de Kharkiv

Além de sua operação na frente leste, a Rússia iniciou o que o ISW descreve como seu "esforço secundário principal" ao cruzar a fronteira ao norte da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, em maio de 2024. Várias aldeias foram tomadas, e milhares de civis fugiram.

O avanço russo ocorreu no final de um período de quatro meses em que os EUA não estavam fornecendo armas para a Ucrânia, devido a um impasse no Congresso dos EUA, que foi resolvido em abril passado.

As forças ucranianas se mantiveram de certa forma firmes e, embora a cidade de Kharkiv tenha sido repetidamente atacada por bombas planadoras lançadas por aviões de guerra russos, ela continua fora do alcance da artilharia russa.

Ucrânia sugere troca de território

O leste da Ucrânia tem sido um território contestado desde 2014, quando combatentes apoiados pela Rússia tomaram grandes áreas das regiões orientais de Donetsk e Luhansk. A Rússia já havia tomado a península sul da Crimeia em fevereiro de 2014, antes de anexá-la logo depois.

Trump afirmou que é improvável que a Ucrânia retorne às suas fronteiras pré-2014, mas, em resposta a uma pergunta da BBC, disse: "parte dessa terra vai voltar".

Em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, publicada em 11 de fevereiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugeriu que o território controlado pela Rússia na Ucrânia poderia ser trocado por território tomado pela Ucrânia na região ocidental de Kursk, na Rússia, nos últimos meses, como parte de um acordo de paz.

A Ucrânia tomou o controle de parte da região em um ataque surpresa lançado através da fronteira por tropas ucranianas em agosto, avançando até 30 km na região russa.

Quase 200 mil pessoas foram evacuadas de áreas ao longo da fronteira pelo governo russo, e Putin condenou a ofensiva ucraniana como uma "grande provocação".

Após duas semanas, o comandante-chefe da Ucrânia afirmou controlar mais de 1.200 km² de território russo e 93 vilarejos.

Parte desse território foi recapturado pela Rússia, mas a Ucrânia ainda mantém tropas na região de Kursk.

O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, descreveu a sugestão de Zelensky de uma troca de território como "impossível".

3 anos de guerra

A invasão em larga escala da Rússia começou com dezenas de ataques a mísseis em cidades de toda a Ucrânia antes do amanhecer em 24 de fevereiro de 2022.

As tropas russas em terra avançaram rapidamente e, em poucas semanas, estavam no controle de grandes áreas da Ucrânia, tendo avançado até os subúrbios de Kiev, a capital do país.

As forças russas estavam bombardeando Kharkiv, haviam tomado territórios no leste e no sul até Kherson e cercado a cidade portuária de Mariupol.

Mas elas encontraram um forte resistência ucraniana em quase todos os lugares e enfrentaram sérios problemas logísticos, com tropas russas desmotivadas, sofrendo escassez de comida, água e munição.

As forças ucranianas também foram rápidas em implantar armas fornecidas pelo Ocidente, como o sistema anti-tanque Nlaw, que se mostrou altamente eficaz contra o avanço russo.

Até outubro de 2022, o cenário havia mudado drasticamente e, após falharem em tomar Kiev, a Rússia se retirou completamente do norte. No mês seguinte, as forças ucranianas recapturaram a cidade de Kherson, no sul.

Desde então, a batalha tem ocorrido principalmente no leste da Ucrânia, com as forças russas avançando lentamente ao longo de muitos meses, com pelo menos 70 mil soldados russos mortos – e uma estimativa de 500 mil mortos ou feridos no total, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido.

Sobre os mapas

Para indicar quais partes da Ucrânia estão sob controle das tropas russas, estamos utilizando avaliações diárias publicadas pelo Instituto para o Estudo da Guerra em parceria com o Projeto de Ameaças Críticas, do American Enterprise Institute.

A situação na Ucrânia é dinâmica, e é provável haver momentos em que mudanças não sejam refletidas nos mapas.

Por Dominic Bailey, Mike Hills, Paul Sargeant, Chris Clayton, Kady Wardell, Mark Bryson, Sana Dionysiou, Gerry Fletcher, Kate Gaynor e Erwan Rivault