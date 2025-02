Mundo (e Brasil) vão copiar Trump e 'perfurar, baby, perfurar' atrás de petróleo e gás?

Quando a cúpula climática da ONU nos Emirados Árabes Unidos em 2023 (a COP 28) terminou com um apelo para uma "transição para longe dos combustíveis fósseis", foi aplaudida como um marco histórico na ação climática global.

No entanto, pouco mais de um ano depois, esse compromisso global está perdendo força, já que a transição para energia limpa está desacelerando e a queima de combustíveis fósseis continua a aumentar.

E agora há a emergência nacional de energia declarada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que está abraçando os combustíveis fósseis e abandonando as políticas de energia limpa — e isso já começou a influenciar outros países e empresas de energia.

Em resposta à expressão "perfure, baby, perfure" dita por Trump e à sua saída do Acordo de Paris sobre o clima, a Indonésia deu a entender que pode seguir o mesmo caminho. O país está entre os 10 maiores emissores de carbono do mundo.

Getty Images EUA já são o maior produtor de petróleo e gás do mundo

'Se os EUA não estão participando, por que nós deveríamos?'

"Se os Estados Unidos não querem cumprir o acordo internacional, por que um país como a Indonésia deveria cumpri-lo?" perguntou Hashim Djojohadikusumo, enviado especial para mudanças climáticas e energia da Indonésia.

"A Indonésia produz três toneladas de carbono enquanto os EUA produzem 13 toneladas, mas somos nós que estamos sendo pressionados a fechar nossas usinas de energia e reduzir nossas usinas a vapor (que geralmente usam combustíveis fósseis). Então, onde está o senso de justiça nisso?" ele questionou no Fórum ESG Sustentável 2025, em Jacarta, em 31 de janeiro.

O Sudeste Asiático, onde fica a Indonésia, é um grande produtor e consumidor de carvão, e especialistas temem que a transição energética possa ser ainda mais adiada.

"Se o maior produtor de petróleo do mundo, em vez de tomar medidas ousadas para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, está aumentando sua produção, outros países produtores de combustíveis fósseis terão uma desculpa fácil para aumentar sua própria produção, o que países como Malásia e Indonésia já estão fazendo," disse Nithi Nesadurai, diretor da ONG Climate Action Network no Sudeste Asiático.

"Isso levará a impactos desastrosos nas mudanças climáticas e ao aumento das temperaturas."

Na Europa, uma grande empresa de energia norueguesa, a Equinor, acabou de anunciar que está reduzindo pela metade o investimento em energia renovável enquanto aumenta a produção de petróleo e gás em 10%. E espera-se um movimento semelhante da gigante do petróleo britânica BP em breve.

"Quando ouço 'perfure, baby, perfure', vejo isso como um sentimento positivo para o setor de petróleo e gás," disse o diretor-executivo da Equinor, Anders Opedal, acrescentando que as empresas sempre decidirão sobre os programas de perfuração com base nos sinais de preço.

No Brasil, mesmo antes de Trump retornar à Casa Branca, o governo do presidente Lula tem defendido avançar na exploração de petróleo em áreas sensíveis como a foz do rio Amazonas.

A foz do Amazonas é uma área no Oceano Atlântico a aproximadamente 400 quilômetros da Costa do Amapá. Ela é cobiçada pela Petrobras, que tenta autorização junto aos órgãos ambientais brasileiros para fazer perfurações de caráter exploratório e saber se a região tem ou não campos de petróleo economicamente viáveis.

Ambientalistas se posicionam contra a iniciativa liderada pela Petrobras e pelo Ministério das Minas e Energia alegando que são altos os riscos ambientais para uma região tão ecologicamente sensível e próxima da Amazônia em caso de vazamento.

Também há uma queda de braço com Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vem se manifestando pessoalmente contra a exploração de petróleo na região.

Nesta quinta-feira (13/2), o presidente Lula disse em visita ao Amapá que "ninguém pode proibir a gente de pesquisar para saber o tamanho da riqueza que a gente tem, ninguém pode."

Lula completou: "a gente não vai fazer nenhuma loucura ambiental, mas a gente tem que estudar".

Em entrevista à BBC News Brasil, o diplomata nomeado por Lula para presidir a COP30 em Belém neste ano, André Correa do Lago, disse não ver contradição entre a busca por petróleo na foz do Amazonas e agenda ambiental de Lula

"Se você tomar como exemplo a Alemanha, ela parou de usar energia nuclear e voltou a usar carvão. Por que ela fez isso? Porque dentro do seu plano de transição, eles consideraram que, econômica e racionalmente, eles ainda tinham que usar carvão por alguns anos até conseguir engatar na transição com vistas à meta de net zero até 2050.", disse Lago.

A meta de net zero é equilíbrio entre emissões e captura de gases do efeito estufa.

Getty Images Os EUA são o segundo maior emissor de carbono

Na África do Sul, a maior economia da África e um dos principais emissores de carbono que depende fortemente do carvão, um projeto de transição para energia limpa de US$ 8,5 bilhões com ajuda internacional já estava avançando a passos lentos. Agora, há temores de que possa ser ainda mais prejudicado, mesmo quando as fontes renováveis, como energia solar e eólica, são muito mais baratas.

"Há, obviamente, a possibilidade de que a desativação de algumas de nossas usinas de carvão seja ainda mais atrasada, mas isso traz um custo significativo e um grande risco para a economia sul-africana," disse Wikus Kruger, diretor do Power Futures Lab na Universidade da Cidade do Cabo.

Ele afirmou que os anúncios de Trump podem tornar um pouco mais fácil para outros países africanos, especialmente na África Subsaariana, que desejam e têm recursos, construírem usinas de energia a gás natural.

Na América Latina, a Argentina, que saiu da conferência climática COP29 em Baku, no Azerbaijão, em novembro passado, parece estar seguindo os passos do presidente dos EUA.

"Agora, esperamos que nossa produção de petróleo e gás aumente," disse Enrique Viale, presidente da Associação Argentina de Advogados Ambientalistas.

"O presidente Milei deu a entender que pretende se retirar do Acordo de Paris e afirmou que o ambientalismo faz parte da agenda woke."

Cientistas afirmam que não pode haver novas extrações de combustíveis fósseis e que é necessária uma rápida redução das emissões de carbono se o mundo quiser limitar o aquecimento a 1,5º Celsius em comparação com o período pré-industrial.

Getty Images Países como Indonésia acreditam que não vale a pena reduzir emissões se os EUA não fizerem a parte dele

'Energia americana por todo o mundo'

Trump não apenas disse "perfure, baby, perfure", mas também afirmou: "Vamos exportar energia americana para todo o mundo."

E potenciais compradores estrangeiros de energia americana, especialmente gás, já estão se preparando.

Poucos dias após o anúncio de Trump sobre sua emergência energética, os segundo e terceiro maiores importadores de gás do mundo, Coreia do Sul e Japão, respectivamente, disseram que importariam mais energia americana.

E o terceiro maior emissor de carbono do mundo, a Índia, também anunciou que comprará mais energia americana, embora tenha definido uma meta ambiciosa de energia nuclear em seu recém-anunciado orçamento fiscal anual.

"Há certamente a ameaça de que, se os EUA buscarem inundar os mercados com combustíveis fósseis baratos, pressionar países a comprarem mais de seus combustíveis fósseis, ou ambos, a transição energética global pode ser desacelerada," disse Lorne Stockman, diretor de pesquisa da Oil Change International, uma organização de pesquisa e defesa da transição para energia limpa.

Getty Images Crescimento do setor de energias renováveis tem diminuído

Energia renovável desacelera

O investimento global em transição energética ultrapassou US$ 2 trilhões pela primeira vez e mais do que dobrou desde 2020, de acordo com o relatório Energy Transition Investment Trends publicado pela BloombergNEF em janeiro.

No entanto, o relatório apontou que o crescimento desacelerou para apenas 10,7% em 2024, em comparação com 24% a 29% em cada um dos anos de 2021 a 2023.

Um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2024 afirmou que "a volatilidade econômica, as tensões geopolíticas intensificadas e as mudanças tecnológicas afetaram o cenário, complicando a velocidade e a trajetória da transição."

A ONU diz que nenhum dos países do G20, que são as maiores economias e os maiores emissores de carbono, está reduzindo as emissões em um ritmo suficiente para atingir a chamada net zero.

'Bancos apoiando combustíveis sujos'

Em meio a tudo isso e poucos dias antes do anúncio de expansão de combustíveis fósseis de Trump, grandes bancos dos EUA abandonaram em dezembro a Net Zero Banking Alliance, um grupo de bancos importantes comprometidos em alinhar suas atividades de empréstimos, investimentos e mercados de capitais com as emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050.

Mesmo antes de Trump, as emissões globais cresceram quase 1% no ano passado e a concentração de gás carbônico (CO?) na atmosfera atingiu o nível mais alto já registrado.

Além disso, 2024 foi o primeiro ano a registrar uma temperatura média global acima de 1,5°C em comparação com o período pré-industrial.

Diante desse cenário, os grandes emissores têm algum incentivo para não seguir a política pró-combustíveis fósseis de Trump?

"A economia do fornecimento de energia é um fator-chave da descarbonização," disse David Brown, diretor de prática de transição energética na Wood Mackenzie, um centro de pesquisas global de energia.

"A abundância de recursos energéticos nos EUA favorece a produção de gás natural e líquidos. Em contrapartida, economias que dependem de importação, como China, Índia e Sudeste Asiático, têm um forte incentivo econômico para descarbonizar suas fontes de energia."