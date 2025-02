O que se sabe sobre alerta de terremoto recebido por celulares em SP e RJ

Alerta recebido por usuário no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/X)

Usuários de smartphones com o sistema operacional Android, do Google, relataram ter recebido um alerta de terremoto supostamente emitido pela Defesa Civil na madrugada desta sexta-feira (14/2).

A notificação teria sido enviada por volta das 2h20 da manhã para celulares em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O aviso localizava o epicentro do tremor a cerca de 55 km de Ubatuba, no litoral paulista, no mar. Segundo a mensagem, o tremor teria magnitude de até 5,5.

O alerta causou pânico entre alguns usuários, que relataram nas redes sociais terem sido acordados pela notificação no celular.

Por volta das 3h da madrugada, porém, a Defesa Civil de São Paulo publicou um comunicado afirmando que não havia emitido nenhum alerta de terremoto.

"Segundo o Centro de Sismologia da USP não foi registrado nenhum terremoto no Estado de SP nesta madrugada. Não há nenhuma ocorrência relacionada com terremoto em atendimento", afirmou o órgão.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), um dos principais órgãos de monitoramento de terremotos no planeta, também não registrou ocorrências.

A BBC Brasil procurou o Google para prestar esclarecimentos sobre o que pode ter acontecido e se houve, de fato, um engano em relação ao alerta de terremoto. A empresa disse apenas que está apurando internamente o ocorrido.

Mas segundo as próprias informações divulgadas pelo Google sobre o sistema de alerta para Androids, todos os smartphones contêm pequenos acelerômetros que podem sentir vibrações, o que indica que um terremoto pode estar ocorrendo.

"Se o telefone detectar algo que ele acha que pode ser um terremoto, ele envia um sinal para o nosso servidor de detecção de terremotos, junto com uma localização aproximada de onde o tremor ocorreu. O servidor então combina informações de vários telefones para descobrir se um terremoto está acontecendo", diz a empresa em seu site.

Ainda segundo o Google, existem dois tipos de alerta para notificar os usuários sobre um terremoto, ambos enviados apenas para terremotos de magnitude 4,5 ou maior.

Um deles é menos invasivo e respeita as configurações de volume, não perturbe e notificação dos dispositivos. O outro, para casos mais graves, liga a tela e emite som alto para que os moradores possam tomar medidas para se proteger.

No caso do aviso recebido por moradores em São Paulo e Rio de Janeiro nesta madrugada, a empresa também alertou sobre medidas de segurança que devem ser tomadas caso o fenômeno aconteça, como o uso de sapatos, verificação das saídas de gás e evitar construções danificadas.

'Que susto'

O caso rapidamente virou assunto nas redes sociais, com vários moradores relatando terem ficado assustados com a mensagem.

"Eu amamentando minha bebê na madrugada e recebo esse alerta. Que susto", escreveu uma carioca no X (antigo Twitter).

"São Paulo tá tentando me matar de qualquer jeito, se não foi de calor e nem de inundação agora é de susto por terremoto", escreveu outra pessoa na rede social.