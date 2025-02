O que se sabe sobre saúde do papa Francisco

O papa Francisco foi internado nesta sexta-feira (14/2) para tratar uma bronquite, segundo um comunicado oficial do Vaticano.

"O papa Francisco permanecerá na Policlínica Agostino Gemelli para a realização de exames diagnósticos necessários e a continuidade do tratamento hospitalar para a bronquite."

Não há previsão de alta até o momento.

Aos 88 anos, o líder da Igreja Católica foi diagnosticado com bronquite na última quinta-feira, mas desde então seguiu cumprindo sua agenda de compromissos.

Nas últimas duas audiências gerais de quarta-feira no Vaticano, o pontífice pediu a um assessor que lesse seus discursos preparados.

"Com essa bronquite, ainda não consigo ler. Espero que na próxima vez eu já possa."

Francisco teve parte de um pulmão removido na juventude e, desde então, lida com diversos problemas de saúde, incluindo crises prolongadas de bronquite no inverno.

O papa sofre com dores no joelho que dificultam sua mobilidade. Atualmente, ele se locomove com cadeira de rodas, andador ou bengala. Ele também tem problemas abdominais causados por uma diverticulite.

O que é a bronquite e como se manifesta

A bronquite é uma inflamação dos brônquios pulmonares que pode ter origem viral ou bacteriana. A condição se manifesta com tosse intensa, acúmulo de muco, sensação de peito cheio e, em sua fase aguda, pode vir acompanhada de febre e dificuldade para respirar.

Crianças são frequentemente as mais afetadas, mas idosos também estão entre os grupos de risco, especialmente aqueles com doenças crônicas ou sistema imunológico enfraquecido.

A doença é mais comum durante quedas bruscas de temperatura, pois o frio pode comprometer as defesas naturais do sistema respiratório, facilitando infecções.

Em idosos, a bronquite pode evoluir de forma mais severa, aumentando o risco de complicações, como pneumonia e insuficiência respiratória. Além disso, o processo inflamatório pode durar mais tempo devido à menor capacidade do organismo de combater infecções.

O tratamento depende da causa da bronquite. Se for viral, recomenda-se o uso de medicamentos para febre, nebulizações, fisioterapia respiratória e ingestão abundante de líquidos para ajudar na eliminação do muco.

Já nos casos de origem bacteriana, é necessário o uso de antibióticos prescritos por um médico. Em idosos, a hidratação e o acompanhamento médico são essenciais para evitar agravamentos do quadro.

Quando a bronquite requer internação hospitalar

A bronquite geralmente pode ser tratada em casa, mas em alguns casos a internação hospitalar se torna necessária, especialmente quando há complicações que comprometem a respiração ou aumentam o risco de agravamento, como ocorre em idosos e pessoas com doenças crônicas.

Quando a falta de ar se torna intensa a ponto de exigir oxigênio suplementar ou suporte ventilatório, a hospitalização é recomendada. Da mesma forma, uma queda nos níveis de oxigênio no sangue indica que a inflamação está prejudicando a troca gasosa nos pulmões, tornando essencial o monitoramento médico.

Outra situação que pode levar à internação é a evolução do quadro para uma pneumonia, que exige antibióticos intravenosos e acompanhamento hospitalar para evitar complicações.

Pacientes com doenças respiratórias preexistentes, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ou insuficiência cardíaca, correm maior risco de descompensação e, por isso, podem precisar de cuidados hospitalares. No caso do papa Francisco, a falta de parte do pulmão e sua idade avançada pode aumentar a necessidade de acompanhamento médico.

Febre alta persistente, que não cede com o tratamento adequado, também pode ser um indicativo de infecção bacteriana severa, exigindo internação.

Além disso, em casos de desidratação severa, quando o paciente tem dificuldade para ingerir líquidos devido ao mal-estar ou fraqueza extrema, a hospitalização é necessária para a reposição adequada de fluidos.

Em idosos, mesmo sintomas moderados podem justificar a internação, já que a recuperação tende a ser mais lenta e o risco de complicações é maior. Nessas situações, o acompanhamento médico é essencial para definir a melhor abordagem de tratamento.