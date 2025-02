'Ameaça maior vem de dentro e não da Rússia e China': a crítica de vice de Trump que indignou líderes europeus

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, fez uma crítica contundente às democracias europeias, dizendo que a maior ameaça que o continente enfrenta hoje em dia não vem da Rússia e da China, mas "de dentro".

Vance fez um discurso duro diante de líderes europeus na Conferência de Segurança de Munique na sexta-feira (14/2). Esperava-se que Vance usasse o espaço para abordar possíveis negociações para acabar com a guerra na Ucrânia — depois que Donald Trump e Vladimir Putin conversaram por telefone esta semana.

Em vez disso, o vice-presidente dos EUA passou a maior parte do tempo acusando governos europeus de se afastarem de seus valores e ignorarem as preocupações dos eleitores sobre imigração e liberdade de expressão.

O discurso foi recebido com silêncio no salão da Conferência, e mais tarde atacado por vários políticos na conferência. O Ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse que a fala de Vance é "inaceitável".

Vance repetiu a fala de Trump de que a Europa deve "intensificar seus esforços para bancar sua própria defesa".

Guerra cultural

A guerra na Ucrânia foi mencionada, com Vance dizendo que esperava que um "acordo razoável" pudesse ser alcançado, após o anúncio surpresa do presidente dos EUA, Donald Trump, no início desta semana, de que ele e o presidente russo, Vladimir Putin, haviam concordado em iniciar negociações de paz.

Mas o discurso de Vance se concentrou em questões de guerra cultural da campanha de Trump para a presidência dos EUA — temas pouco comuns nas discussões sobre segurança e defesa na conferência anual de Munique.

Vance acusou os "comissários" da União Europeia de suprimir a liberdade de expressão, culpou o continente pela imigração em massa e acusou seus líderes de se afastarem de "alguns de seus valores mais fundamentais".

A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, caracterizou Vance como "tentando provocar uma briga" com a Europa, onde estão os aliados mais próximos dos EUA.

Michael McFaul, ex-embaixador dos EUA na Rússia durante o governo de Barack Obama, disse ao site Politico que os comentários de Vance eram "insultuosos" e "empiricamente falsos".

Vance usou seu discurso de 20 minutos para criticar diversas nações europeias, como o Reino Unido.

Ele citou um processo judicial no qual um veterano do exército que orou silenciosamente do lado de fora de uma clínica de aborto foi condenado por violar uma zona de segurança de 150 metros ao redor do centro. Essa zona de segurança foi introduzida em outubro de 2022 e proíbe atividades a favor ou contra serviços de aborto, incluindo protestos, assédio e vigílias.

Vance argumentou que as "liberdades básicas dos britânicos religiosos, em particular" estavam ameaçadas.

O vice-presidente dos EUA criticou o uso de leis que impõem zonas de segurança, dizendo que a liberdade de expressão estava em declínio e alegando que o governo da Escócia havia alertado as pessoas contra orações privadas dentro de suas próprias casas.

Em resposta, o governo escocês disse que a alegação de Vance era "incorreta" e que a lei foi "cuidadosamente elaborada para capturar apenas comportamento intencional ou imprudente próximo a um pequeno número de locais que fornecem serviços de aborto".

Sobre a Alemanha, que está a poucos dias de uma tensa eleição nacional, Vance mencionou um acalorado debate no país sobre os principais partidos políticos que mantêm um "cordão sanitário" ou "firewall" de não cooperação com o partido de direita radical Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão).

Nas décadas desde que a democracia foi restaurada na Alemanha após a derrota dos nazistas, houve um consenso entre seus principais partidos políticos de não trabalhar com partidos da direita radical.

"A democracia repousa no princípio sagrado de que a voz do povo importa", disse Vance. "Não há espaço para firewalls. Ou você defende o princípio ou não."

A candidata do AfD para chanceler, Alice Weidel, mais tarde compartilhou no X partes do discurso de Vance, elogiando-o como "excelente". Os dois teriam se encontrado depois, de acordo com a emissora pública alemã ZDF.

Em seu próprio discurso, Pistorius se dirigiu diretamente a Vance, dizendo: "A democracia foi questionada pelo vice-presidente dos EUA para toda a Europa.

"Ele fala da aniquilação da democracia", continuou Pistorius. "E se eu o entendi corretamente, ele está comparando as condições em partes da Europa com aquelas em regimes autoritários... isso não é aceitável."

Vance também fez referência à eleição presidencial na Romênia, que foi anulada em dezembro depois que documentos desclassificados sugeriram que ela havia sido alvo de interferência estatal russa.

Vance disse na conferência: "Se sua democracia pode ser destruída com cerca de US$ 100 mil em publicidade digital de um país estrangeiro, então ela não era muito forte para começar."

O primeiro-ministro romeno, Marcel Ciolacu, disse que seu país continua sendo "um defensor dos valores democráticos que a Europa compartilha com os EUA".

"Todas as autoridades da Romênia estão comprometidas em organizar eleições livres e justas, empoderando os cidadãos e garantindo a liberdade de voto", escreveu ele no X.

Mais tarde, Vance se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Zelensky disse durante a reunião que mais trabalho era necessário no planejamento para acabar com os conflitos. Vance disse que a dupla teve uma conversa "frutífera".

Trump havia dito que autoridades americanas, russas e ucranianas se reuniriam em Munique, mas Moscou disse que não enviaria uma delegação à cúpula.