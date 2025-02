Por que Elon Musk leva seus filhos a compromissos de trabalho?

Os filhos de Elon Musk têm acesso a pessoas e lugares que muitos nunca terão.

De reuniões com líderes estrangeiros à sala de controle de um lançamento da SpaceX, os filhos de Musk são companheiros constantes nos empreendimentos do pai em tecnologia, negócios e, agora, política.

Eles têm feito aparições frequentes em Washington desde que o presidente americano, Donald Trump, escolheu o bilionário da tecnologia e cofundador da Tesla para liderar o recém-formado Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).

O filho de quatro anos de Musk, "Lil X", estava no canto da mesa Resolute no Salão Oval na quarta-feira (12/2), vestindo um casaco bege e uma camisa com colarinho.

Na quinta-feira (13/2), X e dois de seus irmãos trocaram presentes com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, enquanto seu pai discutia tecnologia e inovação com o líder estrangeiro.

Musk já era visto com frequência com seus filhos, mesmo antes de chegar a Washington: em uma reunião com o presidente da Turquia, em um serviço memorial no campo de concentração de Auschwitz e em uma cerimônia da revista Time, onde foi eleito a pessoa do ano de 2021.

Mas por que os filhos de Musk aparecem junto ao pai nesses compromissos?

"A inclusão das crianças em muitas aparições públicas é, em grande parte, uma jogada política para fazê-lo parecer um pouco mais humano e adotar uma abordagem humana sobre como o público o vê", diz Kurt Braddock, professor de comunicação pública da American University.

Getty Images Elon Musk e seu filho X em Washington

Por que levar seus filhos em compromissos de trabalho?

Ainda assim, Braddock acha que a decisão de Musk de ter seu filho no Salão Oval é incomum.

X pareceu entediado durante a coletiva de imprensa de 30 minutos, enquanto imitava o pai, sentava-se no chão e recebia olhares de soslaio e sorrisos ocasionais de Donald Trump. Em um ponto, pareceu que X estava mandando alguém na sala "calar" a boca.

Braddock disse acreditar que a inclusão dos filhos de Musk é intencional — uma distração que beneficia tanto Musk quanto Trump.

"Acho que há uma espécie de estratégia tentando chamar a atenção para algumas coisas e desviar a atenção para outras", disse ele.

Jon Haber, consultor de comunicação estratégica que trabalhou com cinco campanhas presidenciais e leciona em Harvard, disse que as aparições frequentes dos filhos de Musk — e a criação de momentos virais — são benéficas para Trump.

"Para Trump, quanto mais caos ele gera, menos as pessoas conseguem encontrar foco. O caos trabalha para Trump", diz Haber.

Grimes, ex-namorada de Musk e mãe de X, criticou a aparição do filho no Salão Oval.

"Ele não deveria estar em público assim", ela escreveu em um post no X. "Eu não vi isso... mas estou feliz que ele foi bem-educado. Suspiro."

Em um artigo da Vanity Fair de 2022, ela disse que não gostava que seu filho fosse o centro das atenções.

"Seja lá o que estiver acontecendo com as coisas da família, eu só sinto que as crianças precisam ficar de fora disso tudo, e X está fora."

Musk e seus filhos

Muito antes da política, Musk já permitia que seus filhos o acompanhassem.

Há uma década, quando ele ainda estava construindo sua imagem pública e estava ansioso para chamar a atenção para sua fabricante de veículos elétricos Tesla, não era incomum vê-los em eventos acompanhado de filhos.

Quando analistas e repórteres esperavam o início da inauguração de uma fábrica ou lançamento de produto da Tesla no Vale do Silício em 2015, seus cinco filhos eram vistos correndo pelos corredores, perseguindo uns aos outros e gritando de tanto rir.

A presença dos filhos de Musk criava uma atmosfera relaxada e até alegre.

Isso gerava um contraste grande com esses tipos de eventos realizados por outras empresas, que costumam ser rígidos e muito mais formais.

Getty Images Filhos de Musk brincam na sala com premiê indiano Narendra Modi

Musk teve 12 filhos com três mulheres diferentes.

Seu filho mais conhecido, cujo nome divulgado X Æ A-12?, atende por "Lil X", a mesma letra que Musk usou para renomear o Twitter quando comprou a empresa de mídia social.

O menino de quatro anos foi apelidado de "suporte humano emocional" pelo próprio Musk.

Walter Isaacson, autor da biografia de Musk, disse no podcast The Diary of a CEO que Musk é "profundamente comprometido" com seus filhos e é "quase obcecado por eles".

"Com seus próprios filhos, suas namoradas, suas esposas, há a mesma intensidade presente em tudo o que ele faz", disse Isaacson.

"Ele sempre gosta de ter alguns de seus filhos por perto. Ele sempre gosta de ter uma companhia, mas isso não significa que ele goste de calma."