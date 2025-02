Ataque a faca que matou um e feriu cinco na Áustria foi "ato islamista", diz ministro

O Ministro do Interior da Áustria, Gerhard Karner (E), coloca uma vela em 16 de fevereiro de 2025 no local onde um homem atacou aleatoriamente transeuntes com uma faca e esfaqueou até a morte um adolescente e feriu outras cinco pessoas em Villach, Áustria. O esfaqueamento em 15 de fevereiro de 2025 que deixou um adolescente morto e outros cinco feridos foi um "ataque islâmico", disse Karner. No ataque no centro da cidade, um homem foi atrás de transeuntes com uma faca dobrável, disse a polícia. O suspeito — um requerente de asilo sírio de 23 anos — foi preso logo após o ataque, que um colega entregador de comida sírio interrompeu ao bater com um carro no agressor. Um garoto de 14 anos morreu, enquanto outros cinco homens ficaram feridos, incluindo dois gravemente.(Photo by GERD EGGENBERGER / APA / AFP) / Austria OUT Caption - (crédito: GERD EGGENBERGER / APA / AFP)