Como a Rússia lançou espelho gigante no espaço para 'iluminar a Sibéria durante os meses escuros de inverno'

Hermann Oberth no 2º Congresso Internacional de Astronáutica em Londres de 1951 - (crédito: Getty Images)

Parece um plano inventado por um vilão de James Bond: enviar um espelho gigante à órbita terrestre para capturar os raios do Sol e redirecioná-los para um alvo na Terra.

Foi exatamente isso que a agência espacial russa Roscosmos tentou há pouco mais de três décadas.

Mas o projeto Znamya não era uma conspiração para ameaçar o mundo.

O objetivo era mais utópico: "iluminar cidades árticas na Sibéria durante os meses escuros de inverno", explicou a apresentadora Kate Bellingham ao Tomorrow's World, um programa da BBC de 1992 que destacou a tecnologia.

Basicamente, o espelho tentava fazer o Sol brilhar novamente nas regiões polares da Rússia depois que a noite caísse.

Ainda hoje, esse conceito parece estranho, mas a ideia de usar espelhos no espaço para refletir a luz na superfície da Terra não era nova.

Em 1923, o pioneiro alemão dos foguetes Hermann Oberth propôs isso em O Foguete no Espaço Planetário.

Seu livro, baseado em uma tese de doutorado que a Universidade de Heidelberg rejeitou por considerá-la muito rebuscada, demonstrou matematicamente como um foguete poderia deixar a órbita da Terra.

Entre outras ideias discutidas e que mais tarde foram concretizadas, estava o conceito de criar uma rede de colossais espelhos côncavos ajustáveis ??que poderiam ser usados ??para refletir a luz solar em um ponto concentrado na Terra.

O cientista, considerado um dos fundadores da astronáutica moderna, argumentou que essa iluminação poderia ajudar a prevenir catástrofes, como o naufrágio do Titanic em 1912, ou resgatar sobreviventes.

Ele também especulou que espelhos espaciais poderiam ser usados ??para limpar rotas de navegação derretendo icebergs ou até mesmo para manipular os padrões climáticos da Terra.

Físicos alemães retomaram essa ideia do espelho espacial durante a Segunda Guerra Mundial.

No centro de pesquisa de armas nazista em Hillersleben, eles trabalharam em um projeto para construir uma arma orbital reflexiva aterrorizante chamada Sonnengewehr, ou "rifle solar" em alemão.

Em 1945, a revista Time relatou que cientistas capturados do Terceiro Reich disseram a interrogadores do Exército dos EUA que a Sonnengewehr tinha a intenção de agir como um raio da morte, redirecionando a luz do sol para incendiar cidades ou ferver a água de lagos.

E eles alegaram que o canhão solar poderia estar operacional dentro de 50 anos, disse o chefe de inteligência técnica dos Aliados, John Keck, a repórteres na época.

Novos conceitos

Na década de 1970, outro engenheiro de foguetes nascido na Alemanha, Krafft Ehricke, retomou o conceito.

Ehricke foi membro da equipe alemã de foguetes V-2 durante a Segunda Guerra Mundial.

No final da guerra, ele se rendeu e foi recrutado como parte da Operação Paperclip, na qual 1,6 mil cientistas, engenheiros e técnicos considerados valiosos foram protegidos e autorizados a continuar seu trabalho nos EUA.

Ehricke fazia parte do programa espacial e teve a ideia de construir um espelho no espaço.

Getty Images Os nazistas tinham um plano semelhante ao russo, mas muito mais sinistro

Em 1978, ele escreveu um artigo detalhando como espelhos orbitais gigantes poderiam iluminar o céu noturno.

Eles permitiriam que agricultores plantassem ou colhessem 24 horas por dia, ou poderiam desviar a luz para painéis solares na Terra para convertê-la em eletricidade sob demanda.

Ele chamou essa ideia de Power Soletta e morreu em 1984 sem vê-la se concretizar.

Ao longo da década de 1980, a Nasa estudou repetidamente a possibilidade de gerar energia a partir de um sistema de espelhos orbitais chamado Solares, mas, apesar do interesse do governo, o projeto nunca garantiu financiamento.

Entretanto, na Rússia, a ideia ganhou força.

No espaço

Na época, o cientista russo Vladimir Syromiatnikov, um pioneiro da engenharia espacial, estava investigando se grandes velas solares refletivas poderiam ser acopladas a uma nave espacial.

Ele acreditava que o Sol poderia ser usado assim como as velas dos navios usam o vento.

Se as velas refletivas pudessem ser orientadas corretamente, os fótons, partículas de energia do Sol, poderiam ricochetear nas superfícies da nave e impulsioná-la suavemente para frente pelo espaço sem queimar combustível.

Na Rússia pós-soviética, no entanto, garantir financiamento para projetos espaciais tão ambiciosos era difícil, a menos que pudessem demonstrar um objetivo econômico claro.

Então Syromiatnikov decidiu redirecionar seu conceito.

Ele pensou que os propulsores dos navios poderiam inclinar as velas refletivas e mantê-las sincronizadas com a posição do Sol.

O espelho poderia ser usado para iluminar as regiões polares da Rússia, onde os dias são extremamente curtos no inverno, iluminando áreas envoltas em escuridão.

A luz solar adicional prolongaria a jornada de trabalho e aumentaria a produtividade das terras agrícolas.

Ele também imaginou que a luz solar adicional poderia reduzir o custo de iluminação elétrica e aquecimento na área e aumentar o bem-estar das pessoas da região.

Assim, a ideia acabou obtendo apoio do governo.

Com financiamento de um grupo de empresas e agências estatais russas, e sob a supervisão da agência espacial russa Roscosmos, Syromiatnikov começou a trabalhar para tornar o espelho espacial Znamya uma realidade.

Science Photo Library Ilustração do espelho Znamya no espaço

O primeiro protótipo, Znamya 1, não foi enviado ao espaço, mas permaneceu na Terra para que pudesse ser testado e quaisquer problemas técnicos resolvidos.

Znamya 2 seria o primeiro a ser lançado em órbita.

Seu espelho era feito de finas folhas de Mylar aluminizado, um material leve e altamente refletivo que se acreditava ser durável o suficiente para sobreviver às duras condições do espaço.

Ele foi projetado para se desdobrar em oito seções circulares a partir de um mecanismo de tambor central giratório e permanecer nesse formato pela força centrífuga.

"Durante o voo, o refletor envolve firmemente o corpo da nave e, para abri-lo, a nave precisa girar rapidamente, forçando-o a se abrir como um guarda-chuva", disse Kate Bellingham no Tomorrow's World, da BBC, aos telespectadores em 1992.

"O truque é que, nessa altura, o refletor de 20 metros de largura será capaz de capturar os raios do Sol que normalmente não atingem a Terra e refleti-los de volta para o lado escuro do nosso planeta."

O plano de Syromiatnikov era conduzir vários lançamentos Znamya, cada um carregando um espelho maior que queimaria ao retornar à Terra.

Engenheiros russos poderiam estudar como finas folhas refletivas se comportam quando ativadas no espaço e refinar seu design.

Isso levaria ao lançamento de um Znamya permanente com um enorme refletor de 200 metros de largura que permaneceria em órbita ao redor da Terra.

Mais brilhante que a Lua

A ambição final era ter uma rede de até 36 desses espelhos gigantes no espaço com a capacidade de girar, permitindo que eles mantivessem a luz refletida focada no mesmo ponto.

Um único refletor pode ser usado para iluminar uma área específica, e múltiplos refletores podem ser usados ??para fornecer maior brilho ou iluminar uma região maior.

Estimou-se que a rede combinada de espelhos espaciais poderia refletir luz 50 vezes mais brilhante que a da Lua e iluminar uma área de até 90 quilômetros de largura.

Em 27 de outubro de 1992, o projeto ficou pronto e a nave espacial não tripulada Progress M-15 decolou do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, com o Znamya 2 a bordo.

Quando atracou na estação espacial russa, a tripulação da Mir colocou o tambor contendo as películas solares refletivas dobradas em posição da espaçonave Progress.

Em 4 de fevereiro de 1993, a Progress se desacoplou, se afastou cerca de 150 metros da Mir e começou a girar, desdobrando o espelho como um ventilador gigante que capturava os raios do Sol e os enviava de volta à Terra.

Mir Znamya 2 implantado, em uma imagem tirada da estação espacial russa Mir

A luz refletida era aproximadamente equivalente em luminosidade à da Lua cheia e criou uma luz de holofote de cerca de 5 quilômetros de largura na Terra.

Viajando a uma velocidade de 8 quilômetros por segundo, o ponto de luz se estendeu do sul da França, passando pela Suíça, Alemanha e Polônia, até o oeste da Rússia.

A tripulação da Mir conseguiu ver um tênue feixe de luz enquanto ele passava pela Europa e, apesar de grande parte do continente estar coberto de nuvens naquele dia, algumas pessoas em terra relataram ter visto um clarão de luz.

Depois de algumas horas, o espelho espacial deixou sua órbita e queimou ao reentrar na atmosfera sobre o Canadá.

Na Rússia, o experimento Znamya 2 foi aclamado como um sucesso técnico, mas também demonstrou alguns desafios significativos para o projeto.

A luz refletida revelou-se muito mais fraca do que o esperado e muito difusa para fornecer iluminação prática para uma grande área na Terra.

Manter a estabilidade do Znamya 2 em condições orbitais também foi difícil, e o rápido deslocamento da luz de seu holofote pela superfície da Terra e a visibilidade fugaz fizeram com que seu uso no mundo real parecesse limitado.

Mas a missão havia fornecido resultados encorajadores e valiosos, então Syromiatnikov prosseguiu com seu experimento com o Znamya 2.5.

Getty Images A luz no espaço acabou provando-se fraca e o céu estava nublado, mas mesmo assim houve pessoas que relataram terem visto o reflexo

Desta vez, seria enviado um espelho de 25 metros, que refletiria uma luminosidade entre cinco e dez Luas cheias e emitiria um ponto de luz que cobriria uma área de 8 quilômetros de largura.

A intenção era controlar a direção do feixe de luz refletido para que ele pudesse ser apontado para um ponto na Terra por vários minutos enquanto o Znamya 2.5 orbitava a Terra.

Duas cidades norte-americanas foram escolhidas para serem iluminadas pelo feixe do espelho, no que seria um experimento de 24 horas, assim como várias na Europa.

Syromiatnikov ficou encorajado pelo progresso que sua equipe estava fazendo e o lançamento foi agendado para outubro de 1998.

"Somos pioneiros neste campo", disse ele ao jornal The Moscow Times em julho de 1998.

"Se o experimento ocorrer conforme o planejado, planejamos enviar dezenas de outras naves ao espaço de forma permanente no futuro."

De volta à Terra

Mas mesmo antes de o Znamya 2.5 decolar, autoridades espaciais russas começaram a receber reclamações.

Os astrônomos estavam preocupados que o espelho poluísse o céu noturno com luz, ofuscando seus telescópios e obscurecendo sua visão das estrelas.

Ambientalistas também expressaram preocupação de que a luz artificial poderia causar confusão aos animais e plantas, interrompendo a vida selvagem e os ciclos naturais.

Apesar dessas dúvidas, as potenciais implicações do projeto Znamya geraram considerável atenção e entusiasmo em todo o mundo.

"Pense no que isso significará para o futuro da humanidade", disse Syromiatnikov ao The Moscow Times.

"Chega de contas de luz, chega de invernos longos e escuros. É um grande passo para a tecnologia."

E assim, o lançamento do Znamya 2.5 ocorreu conforme o planejado e, sob a supervisão do Centro de Controle de Missão em Moscou, o maior espelho espacial estava pronto para ser lançado em 5 de fevereiro de 1999.

Inicialmente, tudo ocorreu conforme o planejado: o espelho espacial dobrado foi acoplado à Progress, que se desacoplou da Mir sem problemas. Ele foi gentilmente movido para a posição de afastamento da estação espacial, os propulsores do Progress receberam ordem de ignição e ele começou a girar para implantar o espelho de alumínio.

Infelizmente, um comando adicional foi enviado por engano à Progress ao mesmo tempo, instruindo-a a posicionar a antena usada para comunicação durante manobras de atracação.

Quando a antena foi estendida, as finas folhas refletivas do Znamya 2.5 ficaram presas nela.

Ao ver as imagens do espelho emaranhado o Controle da Missão em Moscou enviou ordens frenéticas à Mir para que a antena fosse retraída.

Mas, a essa altura, várias folhas refletivas já haviam sido rasgadas. Percebendo que corriam o risco de rasgar ainda mais as folhas, eles desistiram. Uma hora depois, uma segunda tentativa desesperada foi feita para libertar o espelho, mas sem sucesso.

Sem opção, o Controle da Missão se viu obrigado a colocar o Znamya 2.5 em rota de volta à Terra.

"O clima aqui é muito deprimente", disse Valery Lyndin, porta-voz do Centro de Controle da Missão em Moscou, à BBC na época.

Sua queda na Terra destruiu não apenas o Znamya 2.5, como também o futuro do projeto idealista de espelho espacial de Syromiatnikov.

Seu projeto Znamya 3, com uma superfície refletiva de 70 metros e previsto para ser lançado em 2001, não conseguiu financiamento e nunca foi construído.

Syromiatnikov, amplamente considerado um dos maiores engenheiros espaciais de sua geração, morreu em 2006, e seus sonhos de velas solares e espelhos nunca se tornaram realidade.

"O fracasso foi particularmente doloroso devido ao enorme interesse mundial que o experimento despertou", disse Lyndin à BBC em 1999.

"Nós nos esquecemos do velho princípio dos programas espaciais russos: fazer algo primeiro e se gabar disso só depois."

