Trump chama Zelensky de 'ditador' após críticas do ucraniano ao encontro dos EUA com a Rússia - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de ditador numa postagem da rede social Truth Social nesta quarta-feira (19/2).

"Um ditador sem eleições, Zelensky precisa agir rápido ou não terá mais um país", afirmou Trump.

"Eu amo a Ucrânia, mas [Zelensky] fez um trabalho terrível, seu país está devastado e MILHÕES morreram desnecessariamente", acrescentou.

Mais cedo, Zelensky havia acusado o presidente dos EUA de "viver em um espaço de desinformação" criado pela Rússia, após as negociações entre os EUA e Moscou na Arábia Saudita — das quais a Ucrânia foi excluída.

Trump também afirmou que, enquanto isso, os EUA estão "negociando com sucesso o fim da guerra com a Rússia".

O mandato presidencial de Zelensky expirou em maio do ano passado. No entanto, a Ucrânia está sob lei marcial desde a invasão russa em fevereiro de 2022, o que suspendeu as eleições presidenciais.

Trump também criticou a Europa, afirmando que a guerra na Ucrânia é "muito mais importante para a Europa do que para nós".

"Temos um grande e belo oceano como separação", declarou.

Ele acrescentou que a Europa "falhou em trazer a paz" para a região.

Esta reportagem está sendo atualizada