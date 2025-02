Trump diz à BBC que Putin tem mais força na mesa de negociações: 'A Rússia dá as cartas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite de quarta-feira (19/2) que acredita que a Rússia dá "as cartas" em qualquer negociação de paz para acabar com a guerra na Ucrânia, porque a Rússia "tomou muito território".

O republicano afirmou à BBC que confiava que Moscou queria ver o fim da guerra, que a Rússia começou quando realizou uma invasão em grande escala há quase três anos.

As declarações foram feitas enquanto Trump voava de volta para Washington depois de participar de um evento de investidores patrocinado pela Arábia Saudita na Flórida, onde chamou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de "ditador" pela segunda vez em um dia.

Trump ficou irritado depois que Zelensky disse que ele estava "vivendo em um espaço de desinformação" regido por Moscou, em reação às negociações entre os EUA e a Rússia na Arábia Saudita — das quais a Ucrânia foi excluída.

Reuters 'Com todo o respeito ao presidente Donald Trump como líder... ele está vivendo neste espaço de desinformação', declarou Zelensky

"Acho que os russos querem ver o fim da guerra, realmente acho. Acho que eles dão as cartas um pouco, porque tomaram muito território. Eles dão as cartas", disse Trump à BBC a bordo do Air Force One, o avião presidencial dos Estados Unidos.

Quando perguntado se ele confia que a Rússia quer a paz, Trump respondeu: "Eu confio".

Ele estava falando depois de atacar Zelensky na Flórida, onde chamou o presidente ucraniano de "ditador", poucas horas depois de usar a mesma palavra em uma postagem na rede social Truth Social.

Um funcionário da Casa Branca disse que a postagem de Trump foi uma resposta direta aos comentários sobre "desinformação" de Zelensky.

"Ele se recusa a realizar eleições. Ele está em baixa nas pesquisas ucranianas reais. Como pode estar em alta com todas as cidades sendo demolidas?", afirmou Trump na Flórida.

O mandato de cinco anos de Zelensky estava previsto para terminar em maio de 2024. No entanto, a Ucrânia está sob lei marcial desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, e as eleições estão suspensas.

Trump tentou transformar a popularidade de Zelensky em um problema, alegando que o presidente ucraniano tinha um índice de aprovação de apenas 4%. Mas a BBC Verify, equipe de checagem de fatos da BBC, noticiou que uma pesquisa realizada neste mês mostrou que 57% dos ucranianos disseram confiar no presidente.

O insulto de "ditador" rapidamente provocou críticas de líderes europeus, incluindo o chanceler alemão Olaf Scholz, que afirmou que "é simplesmente errado e perigoso negar ao presidente Zelensky sua legitimidade democrática".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, deixou claro que apoiava Zelensky em um telefonema ao presidente ucraniano.

Na terça-feira (18/2), autoridades americanas e russas realizaram sua primeira reunião presencial de negociação de alto escalão desde a invasão em grande escala da Rússia. A Ucrânia não foi convidada.

No mesmo dia, Trump pareceu culpar a Ucrânia pela guerra, afirmando que "vocês nunca deveriam ter começado. Vocês poderiam ter feito um acordo".

Em resposta, Zelensky acusou a Rússia de mentir durante a "notória reunião" de terça-feira.

"Com todo o respeito ao presidente Donald Trump como líder... ele está vivendo neste espaço de desinformação", acrescentou.