Conservadores lideram na Alemanha, aponta boca de urna; extrema direita avança

Pesquisas de boca de urna apontam o partido conservador União Democrata Cristã (CDU) — que tem como líder Friedrich Merz — como o vencedor das eleições deste domingo (23/2) na Alemanha para escolha dos novos membros do Bundestag, a "câmara baixa" do Parlamento (que definirão o próximo chanceler do país.). O CDU vence com 29% dos votos. Em segundo lugar está o partido de extrema direita, Alternativa para a Alemanha (AfD), liderado por Alice Weidel, com 19,5%. É o melhor resultado para a extrema direita alemã desde a Segunda Guerra Mundial.

O Partido Social-Democrata (SPD), do atual chefe de governo Olaf Scholz, vem em terceiro lugar, com 16%, seguido pelo Partido Verde, com 13,5%. O Partido de Esquerda ficou em quinto lugar, com 8,5%.

FDP e BSW ficaram com níveis inferiores ao mínimo de 5% dos votos necessários para garantir a representação no Bundestag. No entanto, partidos que apresentarem candidatos vencedores em pelo menos três distritos eleitorais têm esse mínimo suspenso.

Ainda é cedo para afirmar os vencedores das eleições alemãs, uma vez que os resultados finais só serão conhecidos após a contagem oficial dos votos, que deve ser concluída durante a noite deste domingo.

Tradicionalmente, o candidato do partido que obtém o maior número de votos se torna o novo chanceler, mas essa definição só ocorrerá após as negociações para a formação de uma coalizão, que devem acontecer nas próximas semanas.

Após os resultados das eleições, os principais partidos tentarão formar uma aliança estável para governar, já que é difícil que um partido consiga 50% dos votos, o que garantiria o controle do Bundestag.

*Com informações da Agência Estado