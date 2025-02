Quais os planos do mundo árabe para a reconstrução da Faixa de Gaza?

Moradores retornando para suas casas no norte de Gaza em janeiro - (crédito: Reuters)

O Egito e vários países árabes estão trabalhando em propostas de reconstrução para a Faixa de Gaza, buscando garantir que o povo palestino permaneça na região sem ser deslocado e estabelecer um mecanismo de governança sem o envolvimento do Hamas.

O trabalho em torno das propostas é uma resposta ao plano apresentado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que inclui realocar palestinos para o Egito, Jordânia e possivelmente outros países, bem como assumir o controle de Gaza, transformando-a no que ele chamou de "Riviera do Oriente Médio".

Segundo a agência de notícias Reuters, pelo menos quatro propostas foram elaboradas. Mas o plano egípcio é atualmente a base para o esforço árabe de oferecer uma alternativa às ideias de Trump.

De acordo com fontes da BBC, Cairo está perto de finalizar os detalhes técnicos do plano, que envolve limpar os escombros, reconstruir Gaza, determinar como os palestinos viverão durante esse período e elaborar os mecanismos de governança após a guerra.

No entanto, o futuro das facções armadas em Gaza, particularmente o Hamas e a Jihad Islâmica, continua em discussão.

O Egito disse que o plano será desenvolvido em cooperação com a administração dos EUA.

Fontes egípcias também disseram à BBC que a Organização das Nações Unidas (ONU) e a União Europeia (UE) desempenharão um papel no plano.

O Egito consultou vários países árabes, incluindo Jordânia e Arábia Saudita, sobre os detalhes do plano em preparação para uma reunião regional em Riad em 21 de fevereiro.

Esta reunião deve ser seguida por uma cúpula árabe de emergência no Cairo. O encontro estava inicialmente marcado para 27 de fevereiro, mas foi adiado, supostamente por razões logísticas, sem que uma nova data fosse definida.

Como o plano funcionará sem deslocamento em massa?

Uma fonte egípcia disse à BBC que as consultas árabes já começaram para preparar uma futura conferência sobre a reconstrução de Gaza com ampla participação europeia.

A fonte acrescentou que o plano egípcio está focado principalmente na reconstrução da Faixa de Gaza e na divisão da região em três zonas humanitárias, cada uma com 20 grandes acampamentos para os residentes viverem, com o fornecimento de necessidades básicas, como água e eletricidade.

De acordo com o plano, dezenas de milhares de casas móveis e estruturas semelhantes a tendas serão introduzidas em áreas seguras para acomodação por seis meses, juntamente com a remoção dos escombros causados pela guerra.

No entanto, essas ações não são atualmente permitidas pelos israelenses, segundo a fase inicial do acordo de cessar-fogo negociado entre o governo de Benjamin Netanyahu e o Hamas.

O plano egípcio também enfatizará a necessidade de permitir regularmente que combustível e materiais de reconstrução entrem em Gaza.

De acordo com o projeto, a reconstrução será financiada por doadores árabes e internacionais, com cerca de 50 empresas multinacionais especializadas em construção fornecendo unidades habitacionais seguras dentro de 18 meses nas três zonas propostas de Gaza.

E o financiamento será administrado por um comitê composto por representantes árabes e internacionais.

A proposta também inclui a criação de uma zona tampão e uma barreira para obstruir a escavação de túneis ao longo da fronteira de Gaza com o Egito, seguida pela remoção de entulho e o estabelecimento de 20 áreas habitacionais temporárias nas áreas norte, centro e sul da faixa.

Tarek al-Nabarawi, presidente do Sindicato dos Engenheiros Egípcios, disse à BBC que o plano pode levar de três a cinco anos para ser concluído, considerando o número de partes envolvidas e o custo.

No entanto, em 15 de fevereiro, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou que não permitiria casas móveis e equipamentos de construção na Faixa de Gaza, citando questões de segurança. A condição também é uma disposição do recente acordo de cessar-fogo.

Getty Images Caminhões transportando equipamento pesado de construção enviados do Egito para Gaza aguardam no lado egípcio da fronteira

O futuro do Hamas

Mas uma fonte egípcia disse à BBC que a questão pendente mais significativa é o futuro do Hamas e de outros grupos armados na Faixa de Gaza.

A fonte explicou que uma proposta do plano do Cairo envolve o desarmamento desses grupos assim que um Estado palestino for declarado dentro das fronteiras que existiam antes da Guerra dos Seis Dias.

Jerusalém Oriental será a capital desse Estado e haverá uma zona tampão — cuja localização ainda não foi determinada — para garantir a Israel que nenhuma ameaça emanará de Gaza.

Nesse ínterim, a proposta também envolve a formação de um comitê palestino para governar Gaza sem a participação do Hamas.

As forças árabes e internacionais ajudariam temporariamente o comitê na gestão da Faixa de Gaza.

O Hamas declarou anteriormente que estava disposto a ceder a governança de Gaza a um comitê nacional, mas queria ter um papel na escolha de seus membros e não aceitaria o envio de nenhuma força terrestre sem seu consentimento.

A fonte egípcia também enfatizou que, de acordo com o plano, os países árabes apoiariam a Autoridade Palestina no treinamento de seu pessoal em colaboração com a UE.

E o plano de Trump?

O presidente dos EUA declarou repetidamente seu plano de realocar palestinos de Gaza, justificando isso como uma oportunidade de transformar a terra em uma área de investimento turístico e como um benefício para os próprios palestinos, já que eles não estariam mais vivendo em meio a escombros.

Trump até ameaçou interromper a ajuda ao Egito e à Jordânia se eles não acolhessem palestinos.

Dan Perry, ex-editor para o Oriente Médio da Associated Press no Cairo, escreveu em um artigo para o Israeli Jerusalem Post que o plano de Trump para realocar os palestinos de Gaza é uma forma de pressionar os países árabes e os palestinos em Gaza a remover o Hamas do poder.

Também visa interromper o apoio financeiro ao Hamas de países árabes, especialmente do Catar.

Depois de uma recente reunião em Washington entre Trump e o rei Abdullah II da Jordânia, a porta-voz do presidente dos EUA, Caroline Levitt, disse que o rei Abdullah deixou claro para Trump que prefere que os palestinos permaneçam em Gaza durante o processo de reconstrução.

Oficialmente, Trump ainda prefere realocar os palestinos para fora de Gaza.

Perry acredita que Trump pode concordar com a permanência dos palestinos em Gaza em troca de bilhões de dólares pela reconstrução de Gaza e da remoção do Hamas.

Perry também acredita que um governo civil de tecnocratas poderia ser formado em Gaza, vinculado à Autoridade Palestina na Cisjordânia e cooperando com o Egito e os países do Golfo.

Reuters Príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman

Que vantagem o mundo árabe tem em relação a Trump?

Mubarak Al-Ati, analista político saudita, acredita que qualquer envolvimento dos EUA levará em conta seus interesses significativos na região, particularmente na Arábia Saudita e no Egito.

Ele acrescentou que as relações pessoais entre os governantes do Egito, dos EUA e da Arábia Saudita permitiriam que eles encontrassem um terreno comum, especialmente com a próxima visita de Trump à Arábia Saudita, que moldará as futuras relações árabe-americanas.

Hassan Mneimneh, analista político de Washington, acredita que se Trump cortar a ajuda militar e econômica ao Egito e à Jordânia em resposta a qualquer plano árabe, esses países devem responder.

A Arábia Saudita, por exemplo, pode interromper seus investimentos nos EUA, abrindo assim as portas para o engajamento econômico com a China, a Rússia, a UE, a África e a América do Sul.

Al-Ati destacou o apelo para os EUA da oferta da Arábia Saudita de normalizar relações com Israel, que tem sido usada por Riad como uma tática de negociação para pressionar pelo estabelecimento de um Estado palestino com fronteiras de 1967.

A fonte egípcia observa que a recente sugestão do Cairo de cancelar o tratado de paz de Camp David com Israel, assinado em 1979, também pode ser eficaz contra Washington se Trump rejeitar qualquer plano árabe futuro.