Papa tem leve melhora, mas segue em estado crítico

O papa Francisco teve uma leve melhora em seu estado de saúde, mas continua em condição crítica, de acordo com boletim divulgado pelo Vaticano nesta segunda-feira (24/2).

Francisco não teve episódios de crise asmática nesta segunda e alguns exames laboratoriais apresentaram melhora, conforme a Santa Sé.

O Vaticano afirmou que a leve insuficiência renal atestada no domingo (23/2) nos exames do pontífice não é preocupante. Além disso, o papa continua com a oxigenoterapia, porém com fluxo e percentual de oxigênio ligeiramente reduzidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Os médicos, considerando a complexidade do quadro clínico, por precaução não desfazem o prognóstico. Pela manhã, ele recebeu a Eucaristia e, à tarde, retomou suas atividades de trabalho", segue o comunicado.

À noite (horário da Itália), Francisco ainda ligou para o pároco da Paróquia de Gaza para expressar sua "proximidade fraterna".

"O Papa Francisco agradece a todo o povo de Deus que nestes dias se reuniu para rezar por sua saúde", finalizou o Vaticano.