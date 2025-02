Por que EUA ficaram do lado da Rússia em resolução da ONU sobre Ucrânia - (crédito: BBC Geral)

No terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, os Estados Unidos surpreenderam diplomatas e aliados ao ficar do lado da Rússia em duas votações nas Nações Unidas na segunda-feira (24/2).

Primeiro, os EUA se opuseram a uma resolução elaborada pela Europa condenando as ações de Moscou e apoiando a integridade territorial da Ucrânia. Os EUA votaram da mesma forma que a Rússia e países como a Coreia do Norte e Belarus na Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Então, os EUA elaboraram e votaram uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que pedia o fim do conflito, mas não continha nenhuma crítica à Rússia.

O Conselho de Segurança aprovou a resolução, mas dois aliados importantes dos EUA — o Reino Unido e a França — se abstiveram depois que suas tentativas de alterar a redação foram vetadas.

As resoluções da ONU foram apresentadas no mesmo dia em que o presidente francês, Emmanuel Macron, visitou Trump na Casa Branca em uma tentativa de abordar suas diferenças acentuadas sobre a guerra.

Na quinta-feira (27/2), o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, também visitará o novo líder americano.

A Casa Branca de Trump abalou a aliança transatlântica contra a Rússia ao se aproximar de Moscou, lançando dúvidas sobre o compromisso de longo prazo dos EUA com a segurança europeia.

Isso ficou evidente no plenário da Assembleia Geral da ONU, diante de seus 193 membros, quando diplomatas dos EUA pressionaram pela aprovação de sua resolução que se limitava a lamentar a perda de vidas durante o "conflito Rússia-Ucrânia" e pedir um fim rápido ao conflito.

Diplomatas europeus apresentaram um texto mais detalhado, responsabilizando a Rússia por sua invasão em grande escala e apoiando a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.

"Precisamos reconfirmar que a agressão deve ser condenada e desacreditada, não recompensada", disse a vice-ministra das Relações Exteriores da Ucrânia, Mariana Betsa.

Os membros da Assembleia Geral da ONU apoiaram a resolução europeia por 93 votos, mas, para a surpresa de todos, os EUA não se abstiveram e votaram contra a medida, junto com Rússia, Israel, Coreia do Norte, Sudão, Belarus, Hungria e outros 11 Estados, com 65 abstenções.

A Assembleia Geral da ONU também aprovou a resolução dos EUA, mas somente depois que ela foi alterada para incluir linguagem de apoio à Ucrânia, o que levou os EUA a se absterem.

No Conselho de Segurança da ONU, que contém apenas 15 membros e é muito mais poderoso, a resolução não alterada dos EUA — que pedia o fim do conflito, mas não continha críticas à Rússia — foi aprovada por 10 votos, com a abstenção de Reino Unido, França, Dinamarca, Grécia e Eslovênia.

A enviada interina dos EUA na ONU, Dorothy Camille Shea, descreveu a resolução dos EUA como uma "declaração histórica simples... que olha para frente, não para trás. Uma resolução focada em uma ideia simples: acabar com a guerra".

Raramente os EUA estiveram tão em desacordo com seus aliados europeus.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, há três anos, o Conselho de Segurança está em um impasse pelo poder da Rússia. A Rússia é um dos cinco membros permanentes, e tem poder para vetar qualquer resolução do Conselho.

Por esse motivo, a Assembleia Geral tem sido o principal fórum para debater a guerra. Mas suas resoluções não são juridicamente obrigatórias para os Estados-membros, ao contrário das do Conselho de Segurança.