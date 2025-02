Oscar 2025: 13 detalhes que chamaram atenção na foto oficial dos indicados

Ariana Grande, Timothée Chalamet, Demi Moore e a brasileira Fernanda Torres estavam entre os indicados ao Oscar que se reuniram em Los Angeles na terça-feira para a foto oficial do prêmio, a "foto da turma" de 2025.

A cerimônia de entrega do Oscar será no domingo (2/3), começando às 21h (horário de Brasília).

Alguns dias antes do prêmio, os indicados de todas as categorias foram convidados a se misturar durante o evento posterior à foto, com jantar e coquetéis para os artistas.

A foto da turma é geralmente tirada muito antes na temporada de premiações, no almoço dos indicados, mas o evento foi cancelado este ano devido aos incêndios florestais de Los Angeles.

Veja 13 detalhes que chamaram atenção na foto deste ano:

1. Cynthia Erivo e Ariana Grande na frente

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Cynthia Erivo e Ariana Grande passaram os últimos meses se apoiando enquanto promoviam a adaptação para o cinema de Wicked.

As duas atrizes redefiniram a turnê de imprensa do filme nas últimas semanas graças à sua adoração absoluta uma pela outra - uma energia que elas terão que recriar ainda este ano, quando fizerem tudo de novo para o lançamento da parte dois do filme.

Na semana passada, foi confirmado que a dupla apresentará uma sequência de trechos de músicas do filme, que durará cerca de 10 minutos, durante a cerimônia do Oscar,

Wicked é a coisa mais próxima que o Oscar tem este ano de um sucesso de bilheteria como foi Barbie no ano passado.

2. A blusa mais chamativa

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Maya Gnyp, produtora de Estou Pronto, Diretor, chamou atenção pela blusa colorida e muito felpuda que usou na foto.

Estou Pronto, Diretor foi indicado para o prêmio de melhor curta-metragem documental.

O filme acompanha um condenado à morte no Texas, John Henry Ramire, em seus últimos dias de vida.

3. Os VIPs na fileira da frente

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Juntando-se a Ariana e Cynthia na primeira fila estavam as também indicadas Zoe Saldaña, Mikey Madison e Monica Barbaro.

Há quase certeza de que Saldaña vai ganhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Emilia Pérez, tendo levado o troféu em uma série de eventos anteriores, incluindo o Bafta, o SAG Awards e o Globo de Ouro.

Como resultado, suas colegas indicadas na categoria, como Barbaro, que interpreta Joan Baez na cinebiografia de Bob Dylan Um Completo Desconhecido, tiveram que praticar suas melhores caras de "estou feliz por ter sido indicada" este ano.

Madison, no entanto, é uma co-favorita em uma disputa acirrada para atriz principal. A estrela de Anora disputa com Demi Moore em uma categoria vista como em "empate técnico".

Fernanda Torres, também indicada ao prêmio, é vista como uma escolha improvável pela academia.

4. O diretor que chegou atrasado

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

O diretor James Mangold, indicado neste ano por Um Completo Desconhecido, é um dos diretores mais queridinhos de Hollywood no momento.

Então, porque ele ficou relegado ao canto da foto?

Provavelmente porque ele chegou atrasado para o evento.

Apesar de uma carreira de destaque em Hollywood, Mangold é indicado pela primeira vez na categoria de melhor diretor, assim como seus colegas indicados Coralie Fargeat, Sean Baker, Brady Corbet e Jacques Audiard.

5. O grupo mais animado

AMPAS

Em um ano em que, infelizmente, poucas estrelas fizeram caretas ou gestos chamativos enquanto a foto estava sendo tirada, aplaudimos o elenco de Black Box Diaries por dar as mãos e comemorar.

Eles são a diretora do filme Shiori Ito (segunda à esquerda), a editora Ema Ryan Yamazaki (à direita) e os produtores Hanna Aqvilin e Eric Nyari.

O filme, indicado na categoria documentário, examina uma investigação de agressão sexual no Japão.

6. Os VIPs na última fileira

AMPAS

Sentados na última fileira, tão longe do fotógrafo que seus rostos estão um pouco borrados e fora de foco, estão três das maiores estrelas na corrida de prêmios deste ano.

No centro está a estrela de A Substância, Demi Moore, indicada por interpretar uma instrutora de aeróbica envelhecida que toma uma droga do mercado negro para criar uma versão mais jovem e bonita de si mesma.

Ela está acompanhada de ambos os lados pelos indicados a ator coadjuvante Guy Pearce (à esquerda), que é reconhecido por seu papel em The Brutalist, e Edward Norton, que é indicado por interpretar Pete Seeger em Um Completo Desconhecido.

7. Não estou aqui

AMPAS

Também na primeira fila estavam o compositor Bernie Taupin e a cantora e compositora Brandi Carlile.

A dupla foi indicada na categoria de melhor canção original por escrever "Never Too Late", a faixa-título do documentário recente de Sir Elton John.

O próprio Sir Elton não estava lá, no entanto, apesar de coescrever a canção com a dupla.

É provável que ele compareça ao Oscar no domingo, mas ele não cantará sua canção, já que a Academia eliminou a apresentação dos indicados à canção original durante a cerimônia este ano.

Em vez disso, Doja Cat, Lisa do Blackpink, Queen Latifah e Raye estarão entre os outros artistas durante a cerimônia ao lado do medley Wicked.

8. Timothée Chalamet no cantinho

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Timothée Chalamet se juntou aos seus colegas indicados poucos dias após ganhar de forma surpreendente o prêmio de melhor ator no SAG Awards por Um Completo Desconhecido.

Em seu discurso, ele falou sobre seu desejo de ser "um dos grandes" nomes de Hollywood.

No entanto, o ator não tem feito campanha tão agressivamente quanto o favorito Adrien Brody, e para a foto do Oscar, Chalamet sentou-se no corredor, inclinou-se e colocou o punho no peito.

Sentados bem na frente dele estão o diretor de Anora, Sean Baker, e sua esposa produtora, Samantha Quan.

9. Os atores mais cotados

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Adicionando mais peso à fileira de trás borrada estavam os concorrentes de melhor ator Adrien Brody, Colman Domingo e Sebastian Stan.

Brody é o favorito para ganhar, por seu papel em O Brutalista como um arquiteto húngaro que se muda para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e é acolhido por um rico empresário.

A estrela de Sing Sing, Domingo, interpreta um presidiário que se junta a um programa de artes cênicas, enquanto Stan é indicado por interpretar um jovem Donald Trump.

10. Ralph Fiennes representando os britânicos

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Há vários britânicos indicados nas categorias de atuação deste ano, como Felicity Jones, de O Brutalista, Cynthia Erivo, de Wicked, e Ralph Fiennes, de Conclave.

Fiennes estava sentado na última fileira ao lado de John "Divine G" Whitfield, de Sing Sing.

É improvável que Fiennes ganhe o prêmio de melhor ator, mas se Conclave ganhar o Oscar principal, ele se tornará o primeiro ator a ter participado de quatro vencedores de Melhor Filme.

11. Notável ausência

Getty Images

Compreensivelmente, nem todos os indicados estavam disponíveis para comparecer ao jantar — o favorito para Melhor Ator Coadjuvante Kieran Culkin estava entre as estrelas ausentes da foto da turma.

Outra notável ausência foi da estrela de Emilia Pérez Karla Sofía Gascón.

A atriz é persona non grata em Hollywood no momento, depois que alguns tuítes históricos que ela postou ressurgiram nas últimas semanas, prejudicando as chances de prêmios do filme em muitas categorias.

No entanto, foi confirmado que ela comparecerá à cerimônia do Oscar no domingo, embora ainda não se saiba se ela caminhará no tapete vermelho e se sentará com seus colegas de elenco.

12. Que horas são?

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

O astro de Sing Sing, Clarence Maclin, foi amplamente considerado a esnobada mais notável na categoria de melhor ator coadjuvante deste ano.

Mas ele ainda é indicado ao Oscar graças ao seu crédito pela história no filme, reconhecido na categoria de melhor roteiro adaptado.

Maclin foi um dos detentos da vida real na prisão de Sing Sing, após ser condenado a 17 anos de prisão por roubo, aos 29 anos.

Na foto, Maclin, que interpreta uma versão de si mesmo no filme, está verificando seu relógio ou possivelmente prestes a espirrar.

13. O Brasil está aqui

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Indicado a Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui foi representado pelos produtores Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno.

O diretor Walter Salles ficou de fora do registro.

Ao lado deles, está Fernanda Torres, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz, com Teixeira e Bruno ao seu lado, à direita na foto.