Papa sai de estado crítico e tem boa noite de sono, diz Vaticano

O papa Francisco, de 88 anos, teve uma boa noite de sono depois de seus médicos avaliarem que ele não está mais em um "estado crítico" de saúde.

Segundo um breve comunicado divulgado pelo Vaticano na manhã desta quinta-feira (27/2), o pontífice "dormiu bem durante a noite e agora está descansando".

Na tarde de quarta-feira (26), o boletim médico publicado indicava que a saúde de Francisco havia melhorado "ligeiramente" nas últimas 24 horas.

Segundo as informações divulgadas, a insuficiência renal que o papa enfrentava nos últimos dias foi resolvida.

"A insuficiência renal leve observada nos últimos dias foi resolvida", diz o boletim. "Uma tomografia computadorizada de tórax realizada [na terça-feira] à noite mostrou uma evolução normal da inflamação pulmonar. Os exames de sangue realizados [na quarta-feira] confirmaram a melhora observada [na terça-feira]."

O boletim divulgado na quarta-feira afirma ainda que o papa continua recebendo oxigênio de alto fluxo. Ele não apresentou novas crises respiratórias asmáticas.

No domingo (23), Francisco participou de uma missa em seu quarto hospitalar, na companhia da equipe que está cuidando dele durante a hospitalização. Em uma primeira mensagem escrita aos católicos desde sua internação, o papa pediu orações e disse que "continua confiante".

"Nos últimos dias, recebi muitas mensagens de carinho, e fiquei especialmente tocado pelas cartas e desenhos das crianças", escreveu o papa.

"Obrigado por esta proximidade e pelas orações de conforto que recebi de todo o mundo! Entrego todos vocês à intercessão de Maria e peço que rezem por mim", completou.

Getty Images Fiéis rezam pela saúde do papa Francisco em Buenos Aires, Argentina

O papa Francisco está internado desde o dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma. O líder católico deu entrada no hospital depois de ter sentido dificuldades para respirar por vários dias.

Seu primeiro diagnóstico divulgado foi uma bronquite. Posteriormente, o Vaticano informou que o papa tinha uma pneumonia que havia atacado seus dois pulmões.

Ele é especialmente propenso a infecções pulmonares devido ao desenvolvimento de pleurisia — uma inflamação ao redor dos pulmões — quando adulto e à remoção de parte de um dos pulmões aos 21 anos.

Desde a internação, os boletins informam que Francisco está "comovido" com todas as manifestações de carinho e melhoras que vem recebendo, e "especialmente tocado" com as mensagens das crianças.

Na semana passada, Francisco recebeu a visita da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, do partido Irmãos da Itália, de direita radical.

O papa não pôde fazer sua oração semanal regular no domingo na Praça de São Pedro nem liderar uma missa especial para artistas para marcar o Ano do Jubileu da Igreja Católica.

O pontífice argentino está à frente da Igreja Católica Romana há 12 anos.

Em março de 2023, ele passou três noites no mesmo hospital para tratamento de bronquite.

Em dezembro do mesmo ano, ele foi forçado a cancelar sua viagem aos Emirados Árabes Unidos para a cúpula do clima COP28 por causa de outra doença.

Ao longo de sua vida, ele sofreu uma série de problemas de saúde, incluindo a remoção de parte de um dos pulmões.