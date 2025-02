Manifestantes entram em confronto com a polícia durante protesto na Grécia

Manifestantes atiraram coquetéis molotov contra a polícia nesta sexta-feira (28/2), em Atenas, durante protesto que marca dos dois anos da maior tragédia ferroviária da Grécia, que deixou 57 mortos em 28 de fevereiro de 2023. Mais de 325 mil pessoas, de acordo com a polícia, marcharam por todo o país.



Os sindicatos convocaram uma greve geral de 24 horas nos setores público e privado que afetará principalmente os transportes. Trens, balsas, ônibus, bondes e táxis ficarão quase parados enquanto vários voos foram cancelados.



Veja as fotos:













Há exatos dois anos, dois trens colidiram perto de um túnel nas proximidades da cidade de Lárissa. Com a colisão, dois vagões ficaram esmagados e um terceiro pegou fogo com as pessoas bloqueadas dentro.

Leia também: O que se sabe sobre acidente de trem que deixou dezenas de mortos na Grécia



O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, afirmou que o acidente ocorreu por "um trágico erro humano". No entanto, a investigação segue sem conclusão e ninguém foi condenado pelo desastre.

"A Grécia está a matar os seus filhos" e "quantas outras vidas" foram algumas das mensagens estampadas em cartazes dos manifestantes que se concentraram em frente ao parlamento grego.



"Queremos que a justiça seja feita", gritou o manifestante Dimitris Korovesis, 16 anos, enquanto os gregos exigiam respostas sobre as causas da colisão frontal entre dois trens.

A marcha em Atenas foi pontuada por confrontos que deixaram cinco pessoas feridas, de acordo com os serviços de emergência. Pedras e coquetéis molotov foram atirados contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogêneo.

Com informações da AFP*

