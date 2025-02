Lula nomeia Gleisi Hoffmann para Relações Institucionais e dá seguimento à reforma ministerial

Em mais um passo da reforma ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou, nesta sexta-feira (28/2), a deputada Gleisi Hoffmann para ocupar a pasta das Relações Institucionais.

O ministério estava sob o comando de Alexandre Padilha, anunciado na quarta-feira para chefiar a Saúde no lugar de Nísia Trindade.

"Enquanto médico, estou pronto para fazer esse processo com a minúcia de um diagnóstico, analisando cada detalhe para garantir continuidade e eficiência do trabalho da ministra e caminhar em direção ao compromisso do presidente Lula e da minha obsessão pessoal: Reduzir as filas de espera e assegurar um atendimento mais rápido e digno para quem precisa do SUS", escreveu Padilha em sua conta no X, na quinta-feira.

A posse de Gleisi está marcada para o dia 10 de março.

Atualmente, além de deputada federal pelo Paraná, Gleisi ocupa a presidência do PT. Seu mandato à frente da sigla deve se encerrar em julho deste ano, quando estão convocadas eleições internas do partido.

