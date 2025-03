Avião pega fogo e faz pouso de emergência após colisão com pássaro

Motor de avião incendeia após colisão com ave - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

Após colidir com um pássaro, o motor de um avião de carga da FedEx apresentou um princípio de incêndio e precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Newark, em Nova Jersey (EUA).

Leia também: Engenharia e saúde são as áreas mais ofertadas para imigrantes nos EUA

A aeronave Boeing 767-300 decolou do mesmo aeroporto na manhã deste sábado (1/3), com destino a Indianápolis, e permaneceu no ar por cerca de 7 minutos, quando entrou em chamas ainda na região de Jersey, conforme o site de monitoramento FlightRadar24.

Segundo a rede de TV norte-americana NBC News, não houve feridos, e a quantidade de tripulantes a bordo no voo não foi divulgada. Embora o modelo Boeing 767 lançado na década de 1980 seja utilizado por diversas companhias aéreas – inclusive brasileiras –, o avião bimotor é considerado ultrapassado no mercado, sucedido pelo 787 Dreamliner.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entretanto, o modelo é amplamente utilizado como um transporte de carga. O voo cujo motor incendiou é utilizado pela empresa com intuito cargueiro desde agosto de 2019, totalizando mais de 5 anos de uso.