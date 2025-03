'Tenho orgulho de ser filha de imigrantes': o discurso emocionado de Zoe Saldaña no Oscar

Ao ganhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Oscar, a atriz americana Zoe Saldaña, filha de dominicanos, fez um forte discurso em defesa dos migrantes.

"Minha avó veio para este país em 1961. Tenho orgulho de ser filha de imigrantes! Com sonhos, dignidade e mãos trabalhadoras", exclamou a atriz de 46 anos, visivelmente emocionada.

"E eu sou a primeira dominicana-americano a receber um Oscar. E sei que não serei a última."

Saldaña levou a estatueta por seu papel no filme musical Emilia Pérez, longa francês sobre a redenção de um traficante de drogas que passa por uma transição de gênero.

A mensagem de Saldaña chega em um momento em que a migração está no centro do debate nos Estados Unidos diante das políticas do presidente Donald Trump, que prometeu realizar a maior deportação de migrantes sem vistos da história do país.

Saldaña, que interpreta a advogada Rita Mora Castro, agradeceu a produção e não deixou de mencionar suas raízes latinas.

"Mamãe! Mamãe!", gritou em meio às lágrimas. "Minha mãe está aqui. Minha família inteira está aqui. Estou emocionada com esta honra."

"Obrigada à Academia por reconhecer o heroísmo silencioso e o poder de uma mulher como Rita e por falar sobre mulheres poderosas", afirmou Saldaña.

"Minhas colegas indicadas, o amor e a comunidade que elas me deram são realmente um presente e eu retribuirei", disse a atriz.

Reuters Saldaña usou um vestido vinho bufante

Depois de elogiar o elenco, a equipe técnica e todos que trabalharam nele, Saldaña ficou ainda mais emocionada ao mencionar sua família.

"Todas as coisas corajosas, incríveis e boas que fiz na minha vida foram por sua causa", ela disse ao marido, elogiando seu "cabelo lindo" e o agradecendo por criarem seus três filhos juntos.

"Receber um prêmio por conseguir cantar e falar em espanhol... Minha avó, se estivesse aqui, ficaria muito feliz... isto é para minha avó, Argentina Cesse!", afirmou.

Saldaña foi a primeira ganhadora a falar de uma questão política na cerimônia deste ano.