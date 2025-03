Os grandes vencedores do Oscar 2025

O Brasil ganhou sua primeira estatueta da história neste domingo (02/03) na 97ª edição do Oscar, o prêmio mais importante do cinema mundial.

Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, foi o vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional.

A produção brasileira havia recebido no total três indicações ao Oscar 2025, incluindo também Melhor Filme — a primeira vez que um filme nacional foi indicado à categoria — e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

Entretanto, nessas duas categorias, o longa brasileiro foi derrotado por Anora e sua protagonista, Mikey Madison.

Anora foi consagrado o grande vencedor desta edição, levando cinco prêmios — além de Melhor Filme e Melhor Atriz, também Melhor Direção, Roteiro Original e Melhor Edição.

O diretor do filme, Sean Baker, subiu quatro vezes ao palco da cerimônia para receber o prêmio e discursar.

Na categoria Melhor Filme Internacional, o longa-metragem de Walter Salles desbancou Emilia Pérez, na contramão de outras premiações como o Bafta, o "Oscar britânico".

O filme francês havia recebido 13 indicações e era cotado como um dos favoritos, mas passou por uma campanha marcada por polêmicas e saiu com apenas duas estatuetas: Melhor Atriz Coadjuvante, com Zoe Saldaña; e Melhor Canção Original, com El Mal.

Reuters Walter Salles e Fernanda Torres conquistaram a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro, inédito para o Brasil

Torres, que recebeu apoio incondicional da "tropa de likes" de brasileiros nas redes sociais e no Carnaval, havia concedido entrevista à BBC antes da indicação ao Oscar.

Na entrevista, publicada em janeiro, a atriz brasileira afirmou que já considerava um feito e tanto ganhar o Globo de Ouro.

"Eu odeio expectativas. Sou uma pessimista por natureza. E o que vier, vou ficar feliz. Sabe, estou mais do que feliz com o meu pesado Globo de Ouro na minha mala."

"Mas eu não meço a vida em termos de ganhar ou perder", afirmou.

Um dos momentos mais poderosos da premiação ocorreu quando Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham receberam o Oscar de Melhor Documentário por No Other Land, filme que denuncia a segregação na Cisjordânia.

"Espero que a minha filha não tenha de viver a mesma vida que estou vivendo agora, sempre com o medo da violência, da demolição das nossas casas, do deslocamento que a minha comunidade enfrenta", disse o jornalista e ativista palestino Basel Adra.

Confira abaixo a lista completa dos vencedores.

Melhor filme: Anora

Melhor Direção: Sean Baker - Anora

Melhor Atriz: Mikey Madison - Anora

Melhor Ator: Adrien Brody - O Brutalista

Melhor Atriz Coadjuvante: Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Melhor Ator Coadjuvante: Kieran Culkin - A Verdadeira Dor

Melhor Roteiro Original: Anora

Melhor Roteiro Adaptado: Conclave

Getty Images Zoe Saldaña conquistou um dos dois prêmios vencidos por Emilia Pérez: Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Edição: Anora

Melhor Filme Internacional: Ainda Estou Aqui

Melhor Documentário: No Other Land

Melhor Documentário de Curta-Metragem: The Only Girl in the Orchestra

Melhor Animação: Flow

Melhor Animação em Curta-Metragem: In the Shadow of the Cypress

Melhor Curta-Metragem em Live-Action: I'm Not a Robot

Melhor Fotografia: O Brutalista

Getty Images Kieran Culkin venceu prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, por sua atuação em A Verdadeira Dor

Melhor Design de Produção: Wicked

Melhor Figurino: Wicked

Melhor Maquiagem e Cabelo: A Substância

Melhor Trilha Original: O Brutalista

Melhor Canção original: "El mal" - Emilia Pérez

Melhor Som: Duna - Parte 2

Melhores efeitos visuais: Duna - Parte 2