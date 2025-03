'Não suportam ver uma menina se tornar mulher': a crítica de Millie Bobby Brown a comentários sobre sua aparência

A atriz Millie Bobby Brown, que ficou famosa na série Stranger Things, criticou os recentes artigos publicados na imprensa sobre sua aparência, dizendo que "isso não é jornalismo, é bullying".

A atriz de 21 anos postou um vídeo de três minutos em sua conta do Instagram, em que ela cita os títulos das reportagens e os nomes dos jornalistas que escreveram.

Brown esteve na mídia nas últimas semanas por conta da turnê de divulgação do seu novo filme, The Electric State, além de ter participado da cerimônia de premiação do SAG (prêmio do Sindicato dos Atores) e do Brit Awards (um dos mais importantes prêmios de música do Reino Unido).

"Cresci na frente do mundo e, por alguma razão, as pessoas parecem não conseguir crescer comigo", afirmou Brown.

"Em vez disso, elas agem como se eu devesse ficar parada no tempo, como se eu ainda devesse ter a mesma aparência que tinha na primeira temporada de Stranger Things. E como não tenho, agora sou um alvo", ela acrescentou.

Getty Images Brown fez aparições públicas recentemente para promover seu novo filme, The Electric State

Os artigos destacados por Brown criticam seu cabelo, rosto, corpo e estilo — e alguns insinuam que ela parece muito mais velha do que é.

"O fato de escritores adultos gastarem seu tempo dissecando meu rosto, meu corpo e minhas escolhas é perturbador", ela afirmou.

"O fato de alguns destes artigos serem escritos por mulheres torna tudo isso ainda pior", completou.

Brown cresceu sob os holofotes da mídia desde os nove anos, quando apareceu nas séries Once Upon a Time in Wonderland e Intruders.

Sua grande chance chegou em 2016, quando foi escolhida para interpretar Eleven no sucesso de ficção científica Stranger Things, da Netflix.

O papel fez Brown ser reconhecida mundialmente — ela foi indicada para vários prêmios SAG e Emmy.

Em seu vídeo nas redes sociais, Brown concluiu: "Não vou sentir vergonha pela minha aparência, por como me visto ou por como me apresento".

"Vamos fazer melhor, não apenas por mim, mas por todas as meninas que merecem crescer sem medo de serem destroçadas pelo simples fato de existirem."

Brown foi elogiada por outros atores nos comentários da publicação, inclusive por Sarah Jessica Parker, da série Sex and the City, que escreveu estar "muito orgulhosa".

O ator Louis Partridge, colega de elenco de Brown em Enola Holmes, comentou: "Falou bem, Millie. Tratou com elegância".

A ex-atriz mirim Mckenna Grace, estrela de The Handmaid's Tale, acrescentou:

"Nenhuma mulher ou pessoa jovem merece sentir pressão ou crueldade pelo simples fato de existir. Você é tão eloquente e tão bonita. Falou muito bem, obrigada por fazer esse vídeo."