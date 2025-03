8 fatos sobre Lesoto, país sobre o qual Trump disse que 'ninguém nunca ouviu falar'

Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "ninguém nunca ouviu falar" do Lesoto, o governo do país africano reagiu com surpresa.

Em seu discurso ao Congresso na terça-feira (4/3), Trump criticou alguns gastos de seus antecessores. Ele deu como exemplo que foram destinados US$ 8 milhões "para promover LGBTQI+ na nação africana do Lesoto... da qual ninguém nunca ouviu falar".

Diante desta declaração, o ministro das Relações Exteriores do Lesoto, Lejone Mpotjoane, disse que se sentiu "surpreso" e "insultado".

"Para minha surpresa, 'o país de que ninguém ouviu falar' é o país onde os Estados Unidos têm uma missão permanente", afirmou Mpotjoane à BBC.

A pequena nação do sul da África é quase toda formada por montanhas, e se encontra completamente rodeada pela África do Sul.

A seguir, compartilhamos oito fatos sobre este país.

1. O reino no céu

O reino do Lesoto é composto em sua maior parte por terras altas. Muitos vilarejos só podem ser alcançados a cavalo, a pé ou por meio de pequenas aeronaves.

Conhecido como o "reino no céu", Lesoto é o único Estado independente do mundo que se encontra totalmente a mais de mil metros de altitude, de acordo com a Enciclopédia Britânica. Seu ponto mais baixo está a 1.400 metros.

O país também é conhecido por ter uma das pistas de pouso mais intimidadoras do mundo: a Matekane, que é curta e tem desfiladeiros nas duas extremidades.

O site Business Insider descreve que decolar deste aeroporto é "basicamente o mesmo que empurrar um pássaro para fora do ninho para aprender a voar".

2. Rodeado pela África do Sul

O Lesoto é totalmente cercado pela África do Sul, mas separado dela por imponentes cadeias de montanhas.

Como não há muita terra arável, a população é vulnerável à escassez de alimentos, e depende da renda proveniente de trabalhadores na África do Sul. Ao longo de décadas, milhares de pessoas foram forçadas a procurar trabalho no país vizinho, devido à falta de oportunidades de emprego em seu país.

A população do Lesoto, de mais de 2 milhões de habitantes, compartilha algumas semelhanças culturais e linguísticas com os sul-africanos. A língua deles, o sesoto, também é um dos 11 idiomas oficiais da África do Sul. Na verdade, é falada por mais pessoas na África do Sul (4,6 milhões) do que no próprio Lesoto.

3. Seu 'ouro branco'

Os recursos são escassos no Lesoto devido ao ambiente hostil dos planaltos, e ao espaço agrícola limitado nas terras baixas.

Seu maior recurso é a água, conhecida localmente como "ouro branco", que é exportada para a África do Sul. Os diamantes são outro importante produto de exportação.

Getty Images O Lesoto conta com importantes recursos hídricos

4. Os basotos

Os habitantes do Lesoto são da etnia basoto.

Alguns dos elementos culturais associados aos basotos são suas mantas e seus tradicionais chapéus cônicos, conhecidos como mokorotlos. Eles são um símbolo nacional, e aparecem no centro da bandeira do país.

As mantas são feitas de lã grossa, com estampas coloridas e pitorescas, cada uma contando uma história diferente da trajetória do povo basoto.

Os basotos as usam como xales em eventos especiais, e também costumam dar de presente.

5. Esquiar na África? Sim

Quando você pensa em esqui e snowboard, deve imaginar as encostas cobertas de neve da Europa e da América do Norte.

Mas o Lesoto ficou conhecido no circuito dos esportes de inverno. O país abriga a estação de esqui mais alta da África Subsaariana, uma das poucas do continente.

O resort Afriski está localizado a 3.222 metros acima do nível do mar, no alto das montanhas Maloti do Lesoto, e atrai visitantes deste e de outros países.

AFP Pessoas do mundo todo viajam para esquiar e praticar snowboard no resort AfriSki de Lesoto

6. O problema do HIV

O Lesoto tem uma das taxas de incidência de HIV, vírus causador da Aids, mais altas do mundo: um em cada cinco adultos é soropositivo, e há mais infecções por cada 100 mil habitantes do que na maioria dos países, incluindo Namíbia, Botsuana e eSwatini, localizados na vizinhança.

Desde 2006, o governo dos Estados Unidos destinou quase US$ 1 bilhão para ajudar o país a combater o HIV, incluindo serviços de prevenção, cuidados e tratamento, de acordo com o Departamento de Estado.

7. Alta taxa de suicídio

Este reino montanhoso também tem a taxa de suicídios mais alta do mundo — 87,5 pessoas para cada 100 mil habitantes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Este número é quase 10 vezes maior do que a média mundial, que é de 9 por 100 mil, e mais do que o dobro do país com a segunda maior taxa, a Guiana, que é de cerca de 40 por 100 mil.

Não há uma razão única para esta estatística assustadora: os especialistas citam o uso abusivo de drogas e álcool, a escassez de empregos e a falta de apoio à saúde mental.

Getty Images O mokorotlo, chapéu tradicional basoto, sendo usado pelo antigo rei Moshoeshoe 2° do Lesoto

8. Exportador de calças para os EUA

O Lesoto é um dos maiores exportadores de roupas da África Subsaariana para os Estados Unidos.

No ano passado, exportou US$ 237 milhões em vestuário, incluindo jeans e têxteis, por meio da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África (Agoa, na sigla em inglês), que permite aos países africanos que cumprem os requisitos enviar alguns produtos para os EUA sem pagar impostos.

O país ocupa o segundo lugar em relação ao valor dos produtos exportados no âmbito deste acordo.