As 3 apostas do pacote do governo Lula para tentar conter a inflação dos alimentos

Alckmin argumentou que zerar imposto de importação de alguns alimentos não deverá impactar tanto arrecadação do governo, mas fará diferença para cidadãos - (crédito: Getty Images)

Alimentos como carnes, açúcar, café e azeite terão imposto de importação zerado, segundo anunciou o governo federal nesta quinta-feira (06/03) ao divulgar um conjunto de medidas que tenta conter a inflação na comida.

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo vai priorizar o direcionamento do Plano Safra à produção de itens da cesta básica e quer fortalecer os estoques públicos de alimentos.

As medidas devem entrar em vigor em "questão de dias", acrescentou.

A economia, e mais especificamente o preço dos alimentos, tornou-se uma espécie de "calcanhar de Aquiles" do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cujos indicadores de popularidade vêm caindo.

A inflação de alimentos fechou 2024 com alta de 7,69%, bem acima dos 4,83% de avanço na inflação geral, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Alimentos comuns do dia a dia puxaram a inflação, como café (39,6%), óleo de soja (29,2%), carne (20,8%) e leite longa vida (18,8%).

O anúncio feito por Alckmin ocorreu após reunião entre ele, Lula e os ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Rui Costa (Casa Civil) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social).

"São medidas para reduzir preços, para favorecer o cidadão e a cidadã, para que ele possa manter o seu poder de compra, possa ter a sua cesta básica com preço melhor", argumentou Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em coletiva.

Em entrevista à BBC News Brasil anterior ao anuncio feito por Alckmin, o economista André Braz apontou que medidas efetivas para conter a inflação dos alimentos são de médio a longo prazo — por isso, o governo Lula não deve colher os resultados dessas medidas até o fim de seu mandato, que acaba no ano que vem.

"Não existe uma fórmula mágica para baratear o preço dos alimentos, isso vai depender de políticas em diferentes segmentos, e mais de médio e longo prazo", afirmou Braz, coordenador de Índices de Preços na Fundação Getulio Vargas (FGV).

Braz comentou também que o controle de tarifas de importação, um dos pilares do pacote governista antes ventilado e anunciado nesta quinta, é o que poderia ter mais efeito mais imediato, ao lado de políticas de crédito para os agricultores.

Confira as três apostas do governo para frear o preço dos alimentos anunciadas nesta quinta.

Aposta 1: Redução e eliminação de impostos

O governo federal anunciou que vai zerar os impostos de importação para os seguintes produtos: azeite (hoje com alíquota de 9%); milho (7,2%); óleo de girassol: (até 9%); sardinha (32%); biscoitos (16,2%); macarrão (14,4%); café (9%); carnes (até 10,8%); e açúcar (até 14%).

"O governo está abrindo mão de imposto, está deixando de arrecadar, para favorecer a redução de preço", afirmou Alckmin a jornalistas.

Presente na entrevista coletiva, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que os alimentos que terão imposto de importação zerado têm um volume de importação pequeno justamente por terem "tributação elevada".

"Do ponto de vista da arrecadação, talvez não tenha um impacto significativo, mas do ponto de vista do consumidor, certamente veremos um impacto", disse Mello, acrescentando que ainda serão desenvolvidas notas técnicas para estimar os impactos.

Alckmin disse não acreditar que a eliminação do imposto de importação de alguns alimentos vá impactar significativamente produtos nacionais, que poderiam ser afetados pela competição com importados.

Ele argumentou que haveria uma complementação na oferta de alimentos, e não uma substituição, e que o Brasil depende de produtos externos que pouco ou nada são produzidos aqui, como o óleo de palma.

O vice-presidente afirmou que os impostos federais sobre itens da cesta básica já são zerados, mas anunciou que vai pleitear com o Estados a extensão dessa isenção, já que alguns cobram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre esses alimentos.

Aposta 2: Estímulo ao abastecimento nacional

Getty Images

Outra aposta do governo é aumentar a disponibilidade de comida no país, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo.

Para isso, o Plano Safra, um amplo programa de financiamento para agricultores, vai priorizar a produção de itens da cesta básica, anunciou Alckmin.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, uma das formas de estimular esse tipo de produção seria a diminuição de juros para esses itens no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), algo que ainda está sendo estudado.

Teixeira acrescentou que insumos para a agricultura também podem ser beneficiados de alguma forma.

Além disso, o governo pretende ampliar as capacidades da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e manter misturas nos combustíveis de forma a não encarecer o transporte.

Será mantida a mistura de 14% de biodiesel no diesel — percentual antes previsto para subir para 15% este ano — e de 27,5% de etanol na gasolina.

Aposta 3: Mais certificação

O governo quer criar ainda o selo "Empresa Amiga do Consumidor", que pretende identificar supermercados e empresas do ramo que ofereçam preços "equilibrados" da cesta básica.

Em outra frente, o governo vai ampliar por um ano, para todo o país, a venda de produtos que já passaram por certificação sanitária em algum município.

Segundo o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, isso pode favorecer produtos como leite, mel e ovos.

O governo também quer aumentar a adesão de municípios ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi).