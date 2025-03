Trump intercedeu contra Musk após conflito em reunião de gabinete?

O presidente dos EUA, Donald Trump, convocou uma reunião de seus secretários de gabinete na quinta-feira desta semana para discutir os esforços do bilionário Elon Musk de cortar gastos do governo e funcionários — como parte do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, em inglês).

Segundo relatos da imprensa americana, a discussão foi acalorada.

Musk acusou o secretário americano de Estado, Marco Rubio, de não cortar funcionários suficientes no departamento de Estado, relatou o New York Times.

O magnata da tecnologia disse a Rubio que ele era "bom na TV", de acordo com o jornal, ignorando propositalmente qualquer elogio ao seu trabalho como chefe da diplomacia dos Estados Unidos.

O bilionário também entrou em conflito com o Secretário de Transportes, Sean Duffy, sobre se a força-tarefa do Doge de Musk havia tentado demitir controladores de tráfego aéreo que já estavam em falta na Administração Federal de Aviação, de acordo com o New York Times.

O departamento de Duffy está sob investigação após dois acidentes aéreos nos EUA desde que Trump assumiu o cargo em janeiro.

Depois de ouvir a discussão, o presidente republicano teria intervindo para deixar claro que ainda apoiava o Doge, mas que de agora em diante os secretários de gabinete estariam no comando das ações. A equipe de Musk teria apenas um papel de aconselhamento.

Uma porta-voz do departamento de Estado disse ao jornal que Rubio sentiu que a reunião do gabinete foi uma "discussão aberta e produtiva". A Casa Branca não respondeu aos pedidos da BBC por mais comentários.

O encontro, que foi anunciado de última hora, pode ser um sinal de que Trump decidiu restringir o amplo poder dado nas primeiras semanas de governo ao bilionário da SpaceX e da Tesla e sua iniciativa de corte de custos.

Trump comentou sobre a reunião de quinta-feira, que foi divulgada apenas posteriormente em reportagens da imprensa americana, em uma publicação à noite em seu site de mídia social, o Truth Social.

Ele disse que instruiu seus secretários a trabalhar com o Doge em "medidas de corte de custos".

"À medida que os secretários aprendem e entendem as pessoas que trabalham nos vários departamentos, eles podem ser muito precisos sobre quem permanecerá e quem sairá", escreveu Trump, acrescentando que eles devem usar um "bisturi", não um "machado".

Reuters Elon Musk esteve presente na primeira reunião de gabinete de Trump, em 26 de fevereiro

Há poucos dias, Musk brandiu uma motosserra em uma conferência de ativistas e políticos conservadores — um gesto simbólico das tentativas agressivas de cortar gastos do governo que irritaram os democratas e preocuparam algumas autoridades do governo Trump.

A equipe de Musk enviou e-mails de uma conta oficial do governo para milhões de funcionários federais, incentivando-os a aceitar meses de pagamento adiantado em troca de suas demissões.

Os funcionários federais foram instruídos a prestar contas de suas realizações semanais ou correr o risco de serem demitidos — um pedido que algumas agências instruíram seus funcionários a ignorar.

O Doge também ordenou a demissão de muitos funcionários públicos recém-contratados que, devido ao seu status "probatório", não tinham proteção total no serviço público.

Algumas agências governamentais revogaram essas ordens porque funcionários considerados essenciais, como aqueles que supervisionam a segurança das armas nucleares, foram afetados.

Durante um evento no Salão Oval na sexta-feira (07/03), Trump respondeu a perguntas sobre a reunião do gabinete — e os relatos das discussões acaloradas. Ele insistiu que não houve "nenhum conflito". Ele elogiou Rubio e Musk e disse que os dois se deram "muito bem".

A postagem de Trump no Truth Social na quinta-feira, no entanto, parece dar aos chefes de departamento mais autoridade para reagir contra Musk.

Também pode ser uma tentativa de evitar processos, já que alguns juristas alegam que Musk está acumulando poder demais para alguém que, diferentemente dos secretários de gabinete, não está sujeito à revisão e confirmação do Senado.

Vários juízes federais que supervisionam esses casos já expressaram preocupação sobre a autoridade de Musk — preocupações que foram alimentadas ainda mais pelos comentários de Trump durante seu discurso ao Congresso na terça-feira de que o bilionário era, de fato, o responsável pelo Doge.

Musk e Trump formaram uma forte parceria até agora – como o homem mais rico do mundo e o político mais poderoso dos EUA. Washington tem sido alvo de especulações há meses sobre se essa parceria pode acabar se rompendo.

Essas previsões, no entanto, geralmente foram seguidas por sinais renovados de aliança entre os dois homens.

Na sexta-feira à noite, Musk foi visto embarcando no Força Aérea Um com o presidente para um voo para a casa de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, para passar o fim de semana.

A discussão na reunião de gabinete pode ser a primeira rachadura visível na aliança dos dois, mas há muitas evidências de que Trump ainda apoia os esforços e objetivos mais amplos de Musk, mesmo que ele prefira usar um bisturi nos próximos dias, em vez de uma motosserra.