Papa Francisco responde bem ao tratamento, diz Vaticano

O papa Francisco, internado para tratar uma pneumonia e bronquite há mais de três semanas, apresentou uma "boa resposta" ao tratamento, informou o Vaticano neste sábado (8/3).

"A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias permaneceu estável e, consequentemente, indica uma boa resposta ao tratamento", acrescentou a nota.

"Houve, portanto, uma melhoria gradual e leve."

O pontífice de 88 anos rezou na manhã de sábado na capela da suíte papal no Hospital Gemelli de Roma, onde está sendo tratado.

O papa não é visto em público desde que foi internado, o período mais longo afastado dos olhos do público desde o início de seu papado, há 12 anos.

Ele foi hospitalizado em 14 de fevereiro após apresentar dificuldades respiratórias — e inicialmente tratado para bronquite antes de ser diagnosticado com pneumonia em ambos os pulmões.

O pontífice sofreu dois episódios de insuficiência respiratória e foi submetido à "ventilação mecânica não invasiva".

O líder católico de origem argentina sofreu vários problemas de saúde nos últimos dois anos. Ele é propenso a infecções pulmonares, já que desenvolveu pleurisia (uma inflamação do revestimento dos pulmões e do tórax) quando era jovem, o que levou à remoção de parte de um dos seus pulmões.

Os médicos do papa acreditam que ele deve enfrentar uma longa recuperação, devido à sua idade e histórico médico.

Getty Images Papa Francisco retirou parte do pulmão quando tinha 21 anos

Nesta quinta-feira (6/3), o papa Francisco compartilhou uma mensagem de voz agradecendo as orações pela sua saúde.

Foi a primeira vez que o pontífice se dirige aos fiéis desde que foi internado no Hospital Gemelli.

"Agradeço de todo o coração as orações que vocês fizeram pela minha saúde na praça. Acompanho vocês daqui. Que Deus os abençoe, e que a Virgem cuide de vocês. Obrigado", disse ele em espanhol, com a voz frágil.

O papa se dirigia a dezenas de fiéis que estavam reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, para rezar pela sua saúde.

A mensagem breve, de duas linhas, havia sido gravada mais cedo naquele mesmo dia no Hospital Gemelli.

Desde a internação, os boletins informam que Francisco está "comovido" com todas as manifestações de carinho e melhoras que vem recebendo, e "especialmente tocado" com as mensagens das crianças.

O papa não pôde liderar várias cerimônias desde sua hospitalização. A mais recente foi na Quarta-feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma, o período de seis semanas que antecede a Páscoa.

