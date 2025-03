Quem é Mark Carney, o aliado de Trudeau que assume como premiê para mandato-tampão no Canadá

Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá e ex-diretor do Banco da Inglaterra, foi eleito líder do Partido Liberal neste domingo (09/03), o que o torna o próximo primeiro-ministro do Canadá.

Carney será empossado como premiê nos próximos dias.

O economista de 59 anos substituirá Justin Trudeau, que está no cargo há mais de oito anos, desde sua nomeação como chefe de governo em novembro de 2015.

Trudeau, que anunciou sua renúncia em janeiro, permanecerá no cargo até que seu sucessor tome posse nos próximos dias.

Carney obteve 86% dos votos em uma eleição que contou com a participação de cerca de 152 mil membros do Partido Liberal.

"Quem está disposto a defender o Canadá comigo?", declarou o novo líder do partido em seu primeiro discurso após o anúncio do resultado, durante o evento da legenda governista em Ottawa.

Ele acrescentou: "O Partido Liberal está unido, forte e pronto para lutar por um país ainda melhor."

A troca de liderança ocorre em um momento em que o Canadá vive uma escalada de tensões com os Estados Unidos, marcada pela guerra comercial promovida por Donald Trump e pelos comentários do presidente americano sobre uma possível anexação de seu vizinho do norte.

Carney assume um mandato-tampão. Uma eleição federal deve ser realizada até 20 de outubro, mas pode ser convocada já nesta semana.

Espera-se que o novo primeiro-ministro conduza o país a novas eleições e, caso o governo não as convoque, a oposição poderá forçá-las por meio de uma moção de censura no Parlamento.

Quem é Mark Carney

Getty Images Mark Carney e Chrystia Freeland travaram uma competição acirrada pela liderança

Com uma carreira de destaque no setor financeiro, Carney ganhou reconhecimento por sua atuação durante a crise de 2008 e por ter sido nomeado, em 2013, o primeiro estrangeiro a comandar o Banco da Inglaterra.

O economista se lançou como candidato em janeiro para substituir Trudeau como líder do Partido Liberal, disputando a liderança com outros nomes, entre eles Chrystia Freeland, ex-vice-primeira-ministra.

Em dezembro, Trudeau decidiu afastar Freeland do Ministério das Finanças, embora tenha permitido que ela continuasse gerenciando as relações com os Estados Unidos.

Pouco depois, ela renunciou e publicou uma carta crítica ao governo, o que enfraqueceu ainda mais a posição do primeiro-ministro em fim de mandato.

Já Mark Carney conseguiu o apoio de vários ministros e parlamentares liberais.

Apesar da falta de experiência na política, sua trajetória no mundo financeiro e sua reputação como líder econômico foram fatores decisivos, segundo analistas, para consolidar sua candidatura.

Mais de 151 mil membros do Partido Liberal participaram da votação de domingo, em uma jornada que também prestou homenagem à trajetória de Trudeau.

'Canadá nunca será parte dos EUA'

Getty Images Carney dirigiu palavras duras ao governo de Donald Trump nos EUA

Trudeau vinha enfrentando uma crise de popularidade, atribuída ao aumento do custo de vida e às políticas migratórias de seu governo.

No entanto, o crescimento do sentimento nacionalista no Canadá, impulsionado pelas recentes tensões com Washington, fortaleceu a posição dos liberais diante das esperadas eleições federais.

As políticas comerciais de Trump e suas declarações sobre transformar o Canadá no 51º estado dos EUA provocaram forte rejeição entre a população canadense.

Isso se refletiu, por exemplo, em vaias ao hino norte-americano em eventos esportivos, como jogos da NHL e da NBA, enquanto muitos canadenses cancelaram viagens aos Estados Unidos e reduziram o consumo de produtos norte-americanos.

"São dias sombrios, provocados por um país no qual já não podemos confiar", afirmou Carney em seu discurso, ressaltando a necessidade de "trabalharmos juntos nos dias difíceis que estão por vir".

Mais especificamente, sobre a guerra comercial com os EUA, declarou: "Nós não pedimos por essa luta, mas os canadenses sempre estão prontos quando outros desistem".

"No comércio, como no hóquei, o Canadá vencerá", acrescentou, em referência a uma recente partida do esporte em que a equipe canadense derrotou a dos Estados Unidos.

O novo líder dos liberais afirmou que os norte-americanos "querem nossos recursos, nossa água, nossa terra, nosso país" e garantiu que "se tivessem sucesso, destruiriam nosso modo de vida".

"O Canadá nunca será parte dos Estados Unidos de forma alguma", sentenciou.

A despedida de Trudeau

Getty Images Trudeau é primeiro-ministro desde novembro de 2015 e líder do Partido Liberal desde abril de 2013

Antes da nomeação de seu sucessor, o primeiro-ministro em fim de mandato subiu ao palco para fazer um discurso.

"Tenho muito orgulho do que fizemos nesses últimos 10 anos", começou Trudeau, "mas esta noite é sobre o nosso futuro como partido, como país."

Ele também fez referência às disputas com o governo de Trump ao afirmar que o Canadá é "um país que lutará quando for necessário".

"A democracia não é algo que se possa dar como certo, a liberdade não é algo que se possa dar como certo, nem mesmo o Canadá é algo que se possa dar como certo", proclamou.

Nada disso aconteceu por acaso nem continuará existindo sem esforço, garantiu, acrescentando que "é preciso coragem, é preciso sacrifício, é preciso esperança e trabalho duro".

Ao encerrar seu discurso, Trudeau disse aos presentes que "o mundo está esperando para ver o que os canadenses farão".

"Não vamos nos apegar apenas às grandes conquistas dos últimos 10 anos", afirmou, fazendo um apelo para "alcançarmos ainda mais nos próximos 10 anos e nas décadas que virão".

Nos meses que antecederam o anúncio da renúncia de Trudeau, liberais vinham expressando frustração com o primeiro-ministro, que enfrentava uma forte queda nas pesquisas.

No entanto, neste domingo, os integrantes do partido o acolheram com aplausos e gritos de apoio.