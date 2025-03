Tailandês encontra cobra venenosa em picolé

Réptil encontrada no sorvete foi identificada por internautas como da espécie cobra-de-árvore-dourada - (crédito: Reprodução / Facebook)

Neste calorão, nada melhor que um picolé para refrescar. Mas, para um tailandês identificado como Rayban Naklengboon, o sorvete veio com uma surpresa nada agradável: havia uma cobra inteira no meio do doce, agarrada ao palito.

Segundo o site Saysdotcom, o homem comprou um picolé de feijão preto – sabor tradicional no país – de um vendedor ambulante na província de Ratchaburi. Quando foi consumir o produto, deu de cara com uma pequena cobra envolta no doce.

O homem compartilhou fotos da situação inusitada no Facebook, no dia 4. As imagens logo viralizaram, com quase 10 mil compartilhamentos.

"Meus olhos são tão fofos. Como posso morrer? Foto real porque eu mesmo comprei", escreveu na legenda do post. Segundo Rayban, até o vendedor de picolé ficou perplexo com a surpresa no palito.

Com as imagens, os internautas identificaram que o réptil congelado se trata de uma cobra-de-árvore-dourada, devido às suas escamas verdes e pretas. A espécie é comumente encontrada na Tailândia e outras partes do Sudeste Asiático e potencialmente venenosa.

Ainda de acordo com as redes sociais, o animal no sorvete era um filhote, medindo entre 20 cm e 40 cm. Uma cobra-de-árvore-dourada adulta pode chegar a 1,3 metro de comprimento.

Apesar da descoberta chocante, a maioria dos internautas achou graça na situação. "Não coma ainda! Espere derreter para que possa ser revivido", brincou um perfil. "Nova fórmula com proteína adicionada", disse outro.

Outros expressaram preocupação sobre os padrões de higiene que permitiram que uma cobra acabasse no picolé. "Parece engraçado, mas quando você pensa no aspecto da higiene, é bem ruim", criticou um terceiro. "Como uma cobra pode entrar aí? Parece uma cobra bebê, deve haver um pai, um ninho e mais cobras em algum lugar", pontuou outro.

Até o momento, as autoridades tailandesas não se pronunciaram sobre o assunto.