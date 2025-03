Rússia diz que Moscou foi alvo de 'maior ataque' a drones, antes de negociações de paz

A Rússia afirmou nesta terça-feira (11/03) ter sido alvo de um ataque "massivo" de drones da Ucrânia em Moscou e na região ao redor da capital.

Segundo as autoridades locais, pelo menos duas pessoas morreram. Conforme o que se sabe até o momento, as vítimas seriam um guarda de 38 anos que trabalhava em um estacionamento e um homem de 50 anos.

Este seria o maior ataque que a Ucrânia lançou até agora em Moscou e arredores, segundo o editor de Rússia da BBC, Steve Rosenberg.

A investida aconteceu horas antes de um encontro entre as delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia em Riad, na Arábia Saudita, para discutir o início formal das negociações entre os países para pôr fim à guerra com a Rússia.

No final de fevereiro, Donald Trump e Volodymyr Zelensky protagonizaram um confronto na Casa Branca. Após o episódio, os EUA interromperam a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia.

Segundo o ministério da Defesa russo, 337 drones ucranianos foram interceptados ou destruídos durante o ataque. Desses, 73 foram abatidos na região de Moscou, disse o prefeito da cidade, Sergei Sobyanin.

Em uma publicação nas redes sociais, o governador regional de Moscou, Andrei Vorobyevy, publicou fotos que, segundo ele, mostram os danos causados pelo ataque. As imagens são de um apartamento danificado e de veículos queimados no que parece ser um estacionamento.

De acordo com Vorobyev, 12 pessoas - incluindo três crianças - tiveram que ser evacuadas de seus apartamentos danificados após o ataque noturno.

Quatro aeroportos de Moscou suspenderam voos temporariamente. Ao todo, 46 voos foram desviados durante o ataque, segundo a Agência Federal de Transporte Aéreo russa.

Ao mesmo tempo, a Ucrânia também disse ter sido alvo de ataques russos durante a noite.

Segundo a força aérea ucraniana, a Rússia usou um míssil balístico Iskander e 126 drones. O míssil e 79 dos drones foram abatidos, disseram as autoridades.

Os relatos são de que uma pessoa morreu e seis ficaram feridas nos ataques, que também destruíram casas e um armazém cheio de brinquedos infantis.

Negociações na Arábia Saudita

Mesmo após os acontecimentos da madrugada, as negociações entre EUA e Ucrânia começaram na Arábia Saudita, segundo o ministério de Relações Exteriores de Kiev.

O lado ucraniano está sendo representado pelo chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, o conselheiro de segurança nacional do país e vários ministros das Relações Exteriores e da Defesa.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, representará a delegação de Washington ao lado do conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e do enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Antes do encontro, Rubio deu a entender que seu governo está pronto para restaurar o apoio militar e de inteligência se perceber que a Ucrânia está disposta a aceitar exigências do presidente Donald Trump para uma trégua com a Rússia.

Em uma mensagem no aplicativo Telegram, Andriy Yermak disse que sua equipe está preparada "para trabalhar". "Defendendo os interesses da Ucrânia e uma visão clara de acabar com a guerra, trabalharemos efetivamente com nossos parceiros americanos", escreveu.