O estádio com capacidade para mais de 100 mil pessoas que o Manchester United quer construir

Manchester United anunciou nesta terça-feira (11/3) planos para construir o maior estádio do Reino Unido — um novo estádio "icônico" com capacidade para 100 mil pessoas, que vai custar £2 bilhões (cerca de R$ 15 bilhões), próximo ao Old Trafford, atual estádio do clube.

Quando a construção estiver concluída, é provável que a atual sede seja demolida.

Jim Ratcliffe, coproprietário do clube, disse que queria construir o "maior estádio de futebol do mundo", que espera que fique pronto em cinco anos.

O anúncio do Manchester United foi feito após um extenso processo de consulta sobre se deveria reformar o estádio existente ou construir um novo.

O Old Trafford é a casa do Manchester United desde 1910. O time continuaria jogando lá até que o novo estádio estivesse pronto.

Fontes importantes do clube disseram anteriormente que não seria viável economicamente reduzir o estádio para usá-lo como sede das equipes femininas e juvenis do Manchester United.

Os arquitetos da Foster and Partners, que vão projetar o novo estádio, disseram que ele vai ter um design de guarda-chuva e uma nova praça pública que vai ter "o dobro do tamanho da Trafalgar Square", em Londres.

O estádio vai contar com três mastros descritos como "tridente", que, segundo os arquitetos, terá 200 metros de altura e será visível a 40 quilômetros de distância.

O Manchester United, atualmente com uma dívida de £1 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões), ainda não informou como planeja pagar pelo estádio. O CEO do clube, Omar Berrada, disse que se tratava de "uma oportunidade de investimento muito atraente", e que estava "bastante confiante de que encontraremos uma maneira de financiar o estádio".

Kieran Maguire, especialista em finanças do futebol, afirmou que o empreendimento pode ser financiado porque a renda de um "estádio multifuncional vai mais do que compensar os custos adicionais de juros".

O estádio vai fazer parte de uma revitalização mais ampla da região onde fica o Old Trafford — a previsão é de que seja o maior projeto deste tipo no Reino Unido desde a transformação da área de Stratford que acompanhou os Jogos Olímpicos de Londres de 2012. A ministra das Finanças, Rachel Reeves, já deu o aval do governo ao projeto.

O Manchester United afirma que o projeto como um todo tem o potencial de criar 92 mil novos empregos, vai envolver a construção de 17 mil casas e atrair mais 1,8 milhão de visitantes para a área anualmente. E estima que vai gerar um valor adicional de £7,3 bilhões (cerca de R$ 55 bilhões) por ano para a economia do Reino Unido.

"Hoje marca o início de uma jornada incrivelmente emocionante para a entrega do que vai ser o maior estádio do mundo", disse Ratcliffe.

"Nosso estádio atual nos serviu brilhantemente nos últimos 115 anos, mas ficou ultrapassado em relação às arenas do esporte mundial."

"Acho que podemos muito bem acabar tendo o estádio de futebol mais icônico do mundo."

Ele afirmou que não há uma data prevista para o início das obras de construção do estádio.

"Depende da rapidez com que o governo vai dar andamento ao programa de revitalização. Acho que eles querem começar logo", explicou.

O estádio será construído usando componentes pré-fabricados — 160 peças serão enviadas por meio do Canal de Manchester.

As críticas ao Old Trafford — o maior estádio de clube da Inglaterra, com capacidade para 74.140 pessoas — aumentaram nos últimos anos, com problemas como vazamentos no teto de uma das arquibancadas.

O estádio não passa por uma reforma significativa desde 2006.

O Manchester United conversou com pessoas envolvidas nos mais recentes desenvolvimentos de estádios de grande escala, incluindo o estádio SoFi, em Los Angeles, e a reconstrução do estádio Bernabéu, do Real Madrid, como parte de seu trabalho de base.

Eles também conversaram com os moradores locais e realizaram uma pesquisa com os torcedores para determinar se eles prefeririam uma nova construção ou grandes melhorias no estádio atual, que provavelmente custaria £1,5 bilhão (cerca de R$ 11 bilhões).

A Foster and Partners projetou o novo estádio de Wembley, inaugurado em 2007, e o estádio Lusail, local da final da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Como o clube pode bancar isso? Análise

Kieran Maguire, especialista em finanças do futebol, em entrevista à BBC Radio 5 Live

Pode ser feito. O Tottenham pegou emprestado uma quantia enorme de dinheiro para financiar seu novo estádio, mas triplicou sua renda comercial e de dia de jogo.

Vai ser um estádio multifuncional, e vai mais do que compensar os custos adicionais com juros.

Parte do pagamento vai ter que ser feito por meio de ações ou de alguma forma de capital do próprio Jim Ratcliffe.

O Manchester United lidou com sucesso com a aquisição em 2005, e seus encargos com juros inicialmente ultrapassaram £ 100 milhões por ano, e isso foi quando o clube era uma operação muito menor.

Meu grande receio é que parte desses custos seja usada para aumentar os preços para os torcedores, especialmente os que compram ingressos para a temporada.

'O clube precisa ter coragem', diz Ferguson

Sair de Old Trafford pode ser uma medida controversa para alguns, mas o ex-técnico Alex Ferguson afirmou: "O Manchester United deve sempre buscar o melhor em tudo o que faz, dentro e fora do campo, e isso inclui o estádio em que jogamos".

"O Old Trafford guarda muitas lembranças para mim pessoalmente, mas devemos ter coragem, e aproveitar esta oportunidade para construir uma nova casa, adequada para o futuro, onde história pode ser feita."

O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, acolheu o projeto. "Se fizermos isso direito, o impacto da revitalização pode ser maior e melhor do que o de Londres 2012", ele disse.

"O Manchester United pode, e de fato deveria, ter o melhor estádio de futebol do mundo."

"Para mim, isso significa um estádio que seja fiel às tradições do clube, acessível a todos, sem que ninguém fique de fora."

'Os torcedores continuam ansiosos'

A Manchester United Supporters Trust (Must), organização de torcedores, diz que tem muitas perguntas sobre o estádio planejado.

Eles querem saber como o clube vai pagar pelo estádio, mas dizem que a notícia "pode ser muito emocionante".

"Embora o investimento seja muito necessário e bem-vindo, os torcedores continuam ansiosos sobre o que isso significa, e quais serão as consequências", diz a Must.

"Será que vai aumentar os preços dos ingressos e afastar os torcedores locais? Será que vai prejudicar o clima, que é sempre a principal prioridade dos torcedores no estádio?"

"Se eles forem capazes de criar um novo estádio tão impressionante quanto os planos sugerem, sem prejudicar o clima e aumentar os preços dos ingressos, isso pode ser muito emocionante."

Os maiores estádios do mundo

O Barcelona está reformando o Camp Nou, que tinha uma capacidade planejada para 105 mil pessoas quando as obras começaram. Ele já era o maior estádio da Europa, com capacidade para 99.354 pessoas.

Há vários estádios universitários nos Estados Unidos que comportam mais de 100 mil pessoas, enquanto o estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, na Índia, tem capacidade para até 132 mil.

A Coreia do Norte tem um estádio com uma suposta capacidade para 150 mil pessoas que é frequentemente citado como a maior arena esportiva do mundo. No entanto, o estádio Rungrado 1º de Maio raramente é usado, e uma capacidade menor também é amplamente atribuída a ele.

O Manchester United jogou no maior estádio dos EUA durante a pré-temporada em 2014, quando 109.318 pessoas viram o time vencer o Real Madrid em Michigan.

A seguir, veja a lista dos maiores estádios do mundo.