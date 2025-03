Manifestantes e policiais entram em confronto durante protesto contra Milei

A supporter of Rosario Central clashes with police during a protest of pensioners supported by football fans against the government of President Javier Milei in Buenos Aires on March 12, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) - (crédito: AFP)

Durante um protesto de aposentados contra o governo do presidente argentino Javier Milei, policiais e manifestantes entraram em confronto, nesta quarta (12/3). Conforme a imprensa argentina, a confusão começou após a repreensão policial contra ativistas e torcedores de futebol que integraram a marcha.

A ação visa melhorias salariais aos aposentados e costuma ocorrer semanalmente, principalmente em Buenos Aires. As lideranças do movimento convidaram os torcedores, o que fez com que o governo determinasse medidas para garantir a ordem, segundo comunicado do Ministério da Segurança Nacional.

Leia também: Embalsamadora arranca pênis de cadáver de estuprador e é presa

Segundo comunicado do governo, qualquer pessoa que participe de atos que violem a lei serão detidos. O confronto em frente ao Congresso Nacional começou após uma tentativa policial de desbloquear uma rua ocupada pelos manifestantes.

Participantes do protesto incendiaram um veículo e atiraram objetos contra as autoridades, que responderam com com jatos de água e gás lacrimogêneo. De acordo com o jornal Clarín, pelo menos quatro manifestantes foram presos. Não há informações sobre feridos.

Confira vídeos dos embates no protesto:

#Argentina ???????? | Security forces have used tear gas and rubber bullets to repress retirees, media workers, union members, and dozens of soccer club fans near the National Congress in Buenos Aires. #LatinAmerica#News#BuenosAires#CapCut pic.twitter.com/JEW2E8uGQ6 — teleSUR English (@telesurenglish) March 12, 2025

??Protestas en #Argentina



????Policías antidisturbios al estilo SWAT disparan balas de goma contra los manifestantes.



????La multitud en Buenos Aires quiere pensiones más altas y fin a las medidas de austeridad del presidente Milei.



?¿Qué está pasando? https://t.co/hMkyl4rWqW pic.twitter.com/4iHJx6fKga — RT en Español (@ActualidadRT) March 12, 2025

Os frequentes protestos de aposentados têm sido marcados por repressão policial. A marcha reivindica reajustes de pensão diante da inflação e medidas econômicas do governo. Com o apoio das torcidas organizadas, a administração argentina determinou que torcedores envolvidos em bloqueios de vias poderiam ser impedidos de entrar nos estádios de futebol.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desde quando assumiu a presidência da Argentina em 2023, Milei implementa políticas de contenção nos gastos públicos. Em março de 2024, o presidente determinou um reajuste mensal nas aposentadorias de acordo com dados recentes de inflação, o que defasou o salário dos beneficiários.

Além disso, o governo também modificou o plano de saúde da seguridade social dos aposentados e restringiu a distribuição gratuita de medicamentos.