Mãe defende marido que matou a filha durante "luta de brincadeira"

A mãe de uma adolescente de 14 anos, morta pelo pai durante uma "luta de brincadeira" na Inglaterra, disse que o marido jamais machucaria a filha e tudo não passou de um terrível acidente. Simon Vickers foi condenado a 15 anos de prisão após esfaquear a filha Scarlett, que foi atingida no coração e morreu de hemorragia.

Durante o julgamento de Vickers, sua esposa, Sarah Hall, esteve o tempo todo dando suporte a ele, alegando que seria inocente. Em entrevista para a emissora britânica BBC, a mulher disse que a condenação do seu marido é "absurda".

Hall descreveu a noite que ocorreu a morte da filha como "normal". Ela e o marido estavam assistindo futebol na sala de estar e Scarlett estava no quarto, falando com amigos.

Segundo Sarah, tanto ela quanto Vickers consumiram vinho, e o marido fumava cannabis para ajudar com as dores nas costas.

Por volta das 22h, os três se reuniram na cozinha enquanto a mãe preparava o jantar. Ela e a filha começara a atirar uvas uma para a boca da outra. O marido se juntou a elas e começou a brincar com Scarlett.

A mulher não sabe o que se desenrolou a partir daí, mas ela está convencida de que aconteceu não foi criminoso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a "luta de brincadeira", pai e filha se provocavam com objetos de cozinha. Conforme a mãe, a faca afiada teria se prendido acidentalmente contra uma tábua de cortar granito, se sobressaindo do balcão. Scarlett então teria corrido em direção ao pai para brincar e se chocado com a faca.

No entanto, a afirmação está em contradição com a principal prova para condenar Vickers por homicídio: o testemunho da patologista Jennifer Bolton, que afirmou que o ferimento só poderia ter sido causado com a faca segurada firmemente na mão de Vickers.

Durante o julgamento dele, a especialista disse que a defesa do pai era "praticamente impossível".

Para a BBC, Sarah disse que o marido "nunca teve um surto de raiva" e que os dois mantinham um relacionamento "com companheirismo, sem controle ou abuso".

Leia também: Cachorro dispara arma por acidente contra o dono nos EUA

"Como vou culpá-lo por um acidente quando eu sei que ele está em tanta dor quanto eu?", acrescentou.

Apesar dos apelos da esposa, o caso Vickers será revisto pelo Tribunal do Recurso, uma vez que a Procuradora-Geral Lucy Rigby declarou que considerava o veredito demasiado brando. Cabe ao tribunal decidir se a pena deve ser aumentada.