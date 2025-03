Avião da American Airlines pega fogo em aeroporto nos EUA

Um avião da American Airlines com 178 pessoas pegou fogo em pista de pouso no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (13/3). Imagens e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram passageiros tentando evacuar a aeronave e, até mesmo, aglomerados em cima da asa do veículo. Não há relatos de feridos.

Segundo a CBS News, voo tinha como destino a cidade de Dallas, no Texas, mas precisou desviar para Denver devido a problemas no motor. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.



"Após o pouso e durante o taxiamento até o portão, um motor pegou fogo e os passageiros evacuaram a aeronave usando os escorregadores", declarou a Administração Federal de Aviação à CBS.

Funcionários do aeroporto informaram que o fogo já foi extinto.



