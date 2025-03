Tempestades e tornados deixam ao menos 33 mortos nos EUA

Tempestades e tornados deixaram ao menos 33 pessoas mortas e dezenas de feridos nos Estados Unidos, no sábado (15/3). Oito pessoas morreram no estado do Kansas em um acidente que envolveu mais de 50 automóveis, segundo a polícia. De acordo com informações da AFP, as tempestades arrancaram telhados de casas e causaram acidentes de trânsito.

Oito pessoas morreram no estado do Kansas em um acidente que envolveu mais de 50 automóveis, segundo a polícia local. A patrulha rodoviária do Missouri confirmou 12 "mortes relacionadas com as tempestades" em um comunicado.

Seis mortes foram registradas no condado de Wayne, três no de Ozark (onde várias pessoas ficaram feridas). Os condados de Butler, Jefferson e Saint Louis registraram uma vítima fatal cada.

A polícia do Missouri relatou a queda de árvores e cabos elétricos, assim como danos a edifícios residenciais e comerciais, com algumas áreas severamente impactadas por tornados, tempestades elétricas e granizo.

Mais ao sul, no Texas, quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito relacionados com as tempestades de poeira e os incêndios que reduziram consideravelmente a visibilidade nas estradas.

No Arkansas, as autoridades informaram que três pessoas faleceram devido aos fenômenos meteorológicos e que 29 pessoas ficaram feridas. No vizinho Mississippi, o governador Tate Reeves anunciou que seis pessoas morreram e três são consideradas desaparecidas.

