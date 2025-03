Mundo

O alívio e alegria de astronautas 'presos' no espaço há 9 meses com chegada do resgate Butch Wilmore e Suni Williams partiram em junho de 2024 em um voo teste para a Estação Espacial Internacional em uma missão que deveria durar 8 dias. Uma série de falhas na nave em que viajavam, entretanto, alongou a permanência por 9 longos meses.