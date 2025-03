O violento assassinato de cantor no Peru que levou governo a decretar estado de emergência

Paul Flores era 'um dos vocalistas mais queridos' da banda Armonía 10, de acordo com a imprensa local - (crédito: Instagram de Paul Flores)

Paul Flores, cantor peruano de uma conhecida banda de cúmbia — ritmo popular na América Latina — foi assassinado após um show em Lima, capital do Peru, na madrugada de domingo (16/03).

Um grupo não identificado disparou vários tiros contra o ônibus que transportava os integrantes da banda Armonía 10. Dois tiros, que foram fatais, atingiram o cantor.

A banda denunciou que, já há algum tempo, vinha recebendo ameaças e sendo alvo de tentativas de extorsão, nas quais era solicitado o pagamento de altas quantias em troca de proteção.

Eles haviam sofrido um ataque semelhante em dezembro passado, mas na ocasião não houve vítimas.

O Peru vive uma onda crescente de insegurança.

A morte de Flores, de 39 anos, conhecido como "Russo", gerou comoção entre os artistas do país e desencadeou uma série de pedidos de renúncia do ministro do Interior, Juan José Santiváñez — a hashtag #FueraSantiváñez ganhou destaque nas redes sociais.

Em paralelo, o governo anunciou que vai decretar estado de emergência em Lima e Callao "com o envio de tropas das nossas Forças Armadas em apoio à Polícia Nacional", informou o presidente do Conselho de Ministros, Gustavo Adrianzén, nas redes sociais.

O ataque

Paul Flores era, segundo a imprensa local, "um dos vocalistas mais queridos" do grupo.

Depois de passar um tempo em outra banda, ele retornou para a Armonía 10 há dois anos.

O ataque ocorreu na madrugada, quando o grupo, com cerca de 30 integrantes no total, se dirigia de uma apresentação para outra.

O motorista do ônibus e membro da Armonía 10, Charlie Beloachaga, contou à imprensa local que, depois da rajada de tiros, conseguiu ver uma motocicleta preta, e disse que os criminosos fugiram rapidamente.

Em seguida, de acordo com o relato de Beloachaga, eles ouviram Flores, que havia sido baleado duas vezes, gritando por socorro.

O primo de Paul Flores revelou que o cantor estava dormindo no momento do ataque e, por isso, não teve tempo de se deitar no chão para se proteger.

Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

O corpo de Flores foi levado para Piura, sua cidade natal, onde o enterro deve acontecer nesta quarta-feira (19/03). Além disso, sua família anunciou que haverá uma "marcha branca pela paz".

Revolta no mundo da música

Embora este não tenha sido o primeiro ataque contra a banda Armonía 10, o advogado da família de Paul Flores disse à imprensa local que "o que aconteceu foi algo completamente inesperado, algo que ninguém poderia ter previsto".

Houve especulações de que o cantor teria sido alvo de extorsão ou ataques a nível pessoal, mas o advogado descartou esta possibilidade.

"Pelo que sabemos até o momento, não houve mensagens nem telefonemas de extorsão. Tampouco houve registros de atentados prévios", afirmou. Ele disse ainda que as investigações estão em andamento para encontrar os possíveis responsáveis.

A banda divulgou um comunicado prestando solidariedade à família de Flores, e pedindo que a morte dele não fique impune.

Getty Images As taxas de criminalidade no Peru aumentaram nos últimos anos

Outras bandas também apresentaram suas condolências à família, e se juntaram ao apelo para que sejam tomadas mais medidas para combater a insegurança.

"Desde quando ser artista em nosso país se tornou algo perigoso?", escreveu a cantora peruana Leslie Shaw, com quem Flores interpretou El pendejerete, uma música muito popular.

O Setor de Espetáculos Artísticos, Culturais e Afins (Arena) da Câmara de Comércio de Lima também condenou o assassinato de Paul Flores, e manifestou preocupação diante da crescente violência contra grupos musicais, empresários do setor e proprietários de estabelecimentos de entretenimento.

Medidas contra a insegurança

Após o incidente, o governo anunciou que iria decretar estado de emergência nas cidades de Lima e Callao.

Não é a primeira vez que as autoridades peruanas usam os militares para reforçar a segurança em Lima. No ano passado, eles aplicaram a mesma medida até dezembro.

Além disso, Adrianzén informou que está prevista uma reforma abrangente do sistema penitenciário como parte da luta contra o crime organizado. E anunciou que a sessão do Conselho Nacional de Segurança Cidadã (Conasec) seria antecipada para esta terça-feira (18/03).

"Na luta contra o crime organizado, todos os peruanos devem permanecer unidos, superando todas as diferenças de qualquer tipo", acrescentou Adrianzén.

O Ministério do Interior também anunciou que mobilizou unidades policiais especializadas.

"Este fato lamentável nos obriga a reforçar nossos esforços e continuar com o trabalho que temos realizado. Diante disso, o gabinete do ministro ordenou ao Comando da Polícia que multiplique os esforços necessários para capturar esses criminosos (…) não vamos parar até capturá-los!", afirmou o ministério em comunicado.

Getty Images Após o assassinato de Flores, muitos peruanos pediram a saída do ministro do Interior, Juan José Santiváñez, nas redes sociais

Em outubro, o governo apresentou um projeto de lei que classifica os crimes de extorsão, sequestro e assassinatos por encomenda como "terrorismo urbano". O projeto de lei, que ainda precisa ser debatido e votado no Parlamento, busca endurecer as penalidades para tais atos.

Nos últimos anos, houve um aumento dos índices de criminalidade no Peru, de acordo com um relatório da Polícia Nacional do país.

Entre 2019 e 2023, os casos de homicídio subiram de 1.315 para 2.474, assim como os de extorsão: em 2019 foram denunciados mais de 1,2 mil casos, contra 7,4 mil em 2023.

As novas medidas anunciadas já provocaram reação. O prefeito de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, afirmou, por exemplo, que o estado de emergência seria "ineficaz".

"Isso reafirma minha teoria de que não existe um plano abrangente contra o crime organizado. A medida é paliativa, pois não ajuda a erradicar o problema. Presidenta, é hora de mudar de estratégia", disse ele em sua conta no X (antigo Twitter).