As novas descobertas da polícia sobre morte de Gene Hackman e sua esposa

Autoridades descobriram novas informações que mudam a linha do tempo de quando acreditam que o ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, morreram.

O casal foi encontrado morto em sua casa no Novo México no mês passado. Autoridades diziam que o casal estava morto há algum tempo antes de serem descobertos pela segurança do bairro.

As autoridades disseram inicialmente que acreditavam que Arakawa havia morrido em 11 de fevereiro e Hackman, uma semana depois.

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé agora diz ter confirmado que Arakawa fez várias ligações para uma clínica de saúde em 12 de fevereiro para tratamento médico, que, segundo informou a clínica à BBC, ela nunca chegou receber.

O gabinete disse que souberam das ligações quando receberam dados do celular da esposa do ator.

Eles disseram que houve três ligações feitas na manhã daquele dia para a Cloudberry Health, uma clínica médica. Arakawa recebeu uma quarta ligação, também da clínica.

O gabinete do xerife observou que nunca relatou uma data oficial de morte para ela e disse que inicialmente foi divulgado que a última atividade conhecida de Arakawa havia sido em 11 de fevereiro.

As autoridades dizem que ela trocou e-mails com um massagista e visitou um supermercado, farmácia e uma loja de animais. Os dados do portão de sua garagem mostraram que ela voltou para casa por volta das 17h15 daquele dia.

Josiah Child, que chefia a Cloudberry Health, disse à BBC que, embora a clínica nunca tenha tratado Hackman ou Arakawa, ela havia procurado aconselhamento médico.

Getty Images Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, eram casados há mais de 30 anos

"Ela ligou e descreveu alguma congestão, mas não mencionou nenhum desconforto respiratório, falta de ar ou dor no peito", disse Child.

Arakawa inicialmente havia agendado uma consulta para 12 de fevereiro, mas cancelou dois dias antes, explicando que precisava cuidar do marido, disse Child.

Na manhã de 12 de fevereiro, ela ligou novamente em busca de tratamento, mas como ela ainda não estava em tratamento com nenhum médico, a clínica disse que ela precisava ser atendida pessoalmente.

"Houve algumas ligações para agendar a consulta para a tarde, mas ela nunca apareceu", explicou Child. "Nosso consultório ligou várias vezes e nunca obteve resposta."

O casal foi encontrado morto em 26 de fevereiro.

A investigadora médica chefe, Heather Jarrell, declarou que "com base nas circunstâncias, é razoável concluir que [Arakawa] faleceu primeiro."

O legista de Santa Fé determinou que ela morreu de síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença respiratória rara transmitida por roedores.

As autoridades acreditam que Hackman morreu em 18 de fevereiro, data da última atividade registrada de seu marcapasso, que mostrou um ritmo anormal de fibrilação atrial.

A causa da morte foi uma doença cardíaca grave, com Alzheimer avançado listado como um fator que contribuiu para o óbito.

Especialistas acreditam que seu Alzheimer pode tê-lo impedido de perceber que sua esposa de mais de 30 anos estava morta na casa onde ele morava.

Se ele fez isso, os especialistas disseram à BBC, ele passou provavelmente por vários estágios de confusão e tristeza, tentando acordá-la antes que a doença o distraísse ou ficasse sobrecarregado demais para agir, um processo que provavelmente se repetiu por dias antes que ele também morresse.

Um relatório de necropsia também revelou que um dos três cães do casal, que havia sido enjaulado enquanto se recuperava de uma cirurgia, morreu de fome e desidratação.

À medida que a investigação continua, representantes do espólio de Hackman e Arakawa entraram com uma ação legal para bloquear a divulgação de imagens da câmera corporal e outras evidências visuais de sua casa quando seus restos mortais foram descobertos.

Um juiz do Novo México emitiu uma ordem de restrição temporária que impede a libertação do material, com uma audiência marcada para 31 de março.

Enquanto isso, há uma indefinição sobre para quem deve ir a fortuna de US$ 80 milhões do ator, que havia destinado o dinheiro para sua esposa e tirado os filhos do testamento.